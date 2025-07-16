Возмещение морального вреда: нормативное постановление Верховного суда приведено в соответствие с Конституцией

Верховный суд привел нормативное постановление в сфере возмещения морального вреда в соответствие с Конституцией после вынесенного решения Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд внес изменения в нормативное постановление от 27 ноября 2015 года "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда".

В частности, расширен круг субъектов, которым возмещается моральный вред в случае смерти физического лица.

Эти поправки приняты в рамках исполнения решения Конституционного суда от 6 октября 2023 года.

В нем Конституционный суд указал, что в нормативном постановлении Верховного суда в круг субъектов, которым полагалось возмещение морального вреда в случае смерти физического лица, претерпевшего нравственные и физические страдания, не были отнесены супруг (супруга).

Ранее мы рассказали, что правовое регулирование в сфере дорожной безопасности скорректировано с учетом правовых позиций Конституционного суда. В частности, устранена коллизия при лишении водительских прав за вождение в нетрезвом виде.