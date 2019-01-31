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Учитель физкультуры оскорбил школьницу - отец сломал ему челюсть

Избитый учитель уже обратился в правоохранительные органы. Возможно, отец девочки сделает то же самое за оскорбление дочери.

Фото : belnovosti.by31 января 2019, 14:14

В костанайской гимназии имени А.М. Горького 22 января избили учителя физической культуры, передает Zakon.kz со ссылкой на "КН".

Как рассказала директор гимназии Ирина Шушпанова, в тот день отец одной из девочек находился в школе, общался с классным руководителем по поводу успеваемости девочки

- Как потом рассказал физрук, на уроке он делал неоднократные замечания девочке. Она не реагировала. И тогда он сказал в ее адрес неаккуратное слово. Это не нецензурное слово, но носит оскорбительный характер. И раз папа находился в школе, девочка все рассказала ему, - сказала Ирина Валерьевна.

В конечном итоге отец девочки перехватил физрука в коридоре и избил его, сломав челюсть.

Физрука увезла скорая помощь. Сейчас он жалуется на кратковременную потерю памяти. После произошедшего директор школы переговорила с отцом девочки. Тот не считает себя неправым. Но признал, что в школе такого делать нельзя было. Однако за ее пределами поступил бы точно также.

Избитый учитель уже обратился в правоохранительные органы. Возможно, отец девочки сделает то же самое за оскорбление дочери. Чем все закончится, пока не известно. Но школа готова к всесторонней помощи в расследовании. К тому же, видеокамеры зафиксировали момент избиения.


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