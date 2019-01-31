Суд как приговор. Кривошеев против судилища

Правосудие должно оставаться беспристрастным - Денис Кривошеев.

Когда нет правосудия, народ начинает требовать расправы и, как ни странно, получает ее.

Это незамысловатое правило, которое, как кажется, касается только преступников. Ведь законопослушный гражданин не может оказаться в "известных" обстоятельствах, в конечном итоге превращает закон в средство. И наравне с оголтелыми преступниками в качестве "баланса" все более жестокие наказания получают те, кто возможно заслуживает снисхождения. Принцип равенства наказания разворачивается в сторону его утяжеления, меняются и трактовки событий. Чуть ли не каждый день обществу становятся известны обстоятельства вопиющих преступлений. В этот момент становятся слышны отчетливые сигналы – расправа! И это при том, что уголовный кодекс страны и так чрезмерно жесткий и в него на таких волнах праведного гнева внесены уже такие поправки, и он имеет в себе такие статьи, что в его орбиту может попасть любой и по самому нелепому поводу, но требования крови не утихают.

Никто не задумывается о первопричинах преступлений, предупреждения их. Никто не верит силовикам, что они способны на это, способны вовремя принимать нужные решения, не брать взяток и не замыливать дела. Никто не верит в то, что в основе преступлений лежит существенное расслоение общества, свойственное идеалам капитала и никак это не изменить. Поэтому взамен требуют не суда, а судилищ, пусть даже над виноватыми, не следствия, а разборок, пусть даже с очевидными преступниками.

Дело Дениса Тена не только одно из самых резонансных, но и самых показательных – как больно общество в целом. Как поражено вирусом отмщения, проецируя свой гнев на окружающий мир на людей, которые разрушили их иллюзорную картину этого мира. Эти толпы на похоронах спортсмена, селфи на фоне гроба, унисонное завывание и публичное заламывание рук и, конечно, приговор преступникам на угоду толпе.

Хочу сразу сказать, что я не пытаюсь давать оценку значимости Дениса Тена в первую очередь как гражданина, спортсмена, как гордость государства приносившего славу и известность стране. Для меня он в первую очередь человек. Его убили в уличной драке, как погибают десятки, а то и сотни людей ежегодно. Так погибают в Нью-Йорке и Лондоне, в Париже и Мехико, Москве и Торонто. Я не могу давать оценку доводам матери, убитой горем, понять которое не в силах никто, кроме тех, кто подобное горе пережил. Она просто не в силах принять факт стечения обстоятельств — ее сын погиб в уличной драке. Это отрицание бессмысленности смерти из-за зеркал какой-то автомашины. Верить в то, что это заказное убийство проще, чем в бессмысленность трагедии. Он не был бизнесменом и не мог попасть в сферу чьих-то интересов, у него были влиятельные друзья, которые могли решить любой его финансовый вопрос, даже не задумываясь.

И все таки, кому выносили приговор? Уличным убийцам или обществу в целом?

Недавно СМИ распространили мнение адвоката Джохара Утебекова, который заявил, что, по его мнению, следователи, а затем и суд неправильно квалифицировали действия подсудимых.

"Кудайбергенова посадили на 18 лет из-за общественного резонанса. Его и Киясова не должны были судить за убийство, потому что удары (ножом. – Авт.) в ногу, которые повлекли гибель человека, образуют состав статьи 106, часть 3, УК РК – "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности", а не состав убийства. Если бы не было общественного резонанса, то им вменили бы статью 106, и то только тому, кто нанес удар, – Киясову. Это самый классический случай применения этой статьи: удар ножом, заточкой в бедро, ягодицы, когда страдает бедренная артерия. Я ни разу не слышал, чтобы при таких обстоятельствах привлекли за убийство".

Максимальный срок, предусмотренный статьей 106, часть 3, УК РК составляет 12 лет лишения свободы. И только тому, кто нанес удар, но они оба получили 18 лет лишения, и судья увидел умысел в действиях подсудимых. Я уже не говорю про реальный срок за недонесение. Жанар Толыбаева, будучи мамой с малолетним ребенком и на сколько я понял еще и беременной получает срок, по статье, которую раньше даже толком и не применяли.

Я пишу это все не потому, что не считаю смерть Дениса Тена трагедией, но я против судилища. В эти же дни в уличной драке около клуба погиб КВНщик, его так же ранили в ногу, и он истек кровью. Но я не думаю, что убийца получил 18 лет. В драке за уголь погиб спортсмен, его ударили по голове. И этот список можно продолжать. Принцип, заложенный в уголовный кодекс, – это принцип равноприменения закона. Принцип, когда при одних и тех же обстоятельствах судья должен толковать закон одинаково. После того решения уголовная система должна полностью пересмотреть свое отношения к подобным преступлениям и все инкриминировать как умышленное убийство. В сторону ужесточения вслед за этим должны уйти и другие статьи и так по цепочке.

Как бы ни было тяжело, правосудие должно оставаться беспристрастным. Его задачи исправлять системные ошибки общества, расставляя все по местам, а не мстить от его имени Удовлетворив жажду мести однажды, оно будет делать это снова и снова.

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