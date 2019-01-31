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Избиение учителя в школе - полиция ведет расследование

Действия отца школьницы квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Фото : МТРК "МИР" / Игорь Медведев31 января 2019, 17:01

В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали инцидент с избиением учителя физкультуры в школе, передает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что 22 января в УП Костаная обратился с заявлением 29-летний мужчина. Он сообщил, что в учебном заведении 37-летний мужчина нанес ему телесные повреждения.

"В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", назначены экспертизы", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел в костанайской гимназии имени А.М. Горького. Учитель физкультуры сказал слово оскорбительного характера в адрес школьницы, которая не реагировала на его замечания во время урока. Та рассказала отцу, который побил физрука, сломав ему челюсть.


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