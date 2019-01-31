Житель Шымкента уехал в Россию и покончил с собой в прямом эфире

Парню было 18 лет.

18-летний житель Шымкента уехал в Россию на заработки и спустя несколько дней покончил с собой в прямом эфире, пишет elitar.kz.

Ирфану Ахмеджанову было 18 лет. Он покинул родной город несколько дней назад. 30 января родные узнали о его суициде.

Подруга семьи сообщила, что молодой человек воспользовался услугами некой фирмы по отправке на заработки в Россию. У парня были большие планы на жизнь. Он готовился к свадьбе.

"Ирфан пробыл на территории России всего три дня и ничего заработать за это время он, конечно же, не успел. Сейчас семья находится в большом горе и по крупицам собирает приблизительную информацию о том, что могло произойти в тот вечер с Ирфаном. Совсем недавно парень сделал предложение своей девушке и планировал в дальнейшем жить с ней вместе, он был счастлив. Что подтолкнуло его на этот поступок, неясно", - рассказывает друг семьи Светлана Саенко.

30 января в полицию Нового Уренгоя поступило сообщение том, что в прямом эфире юноша собирается покончить жизнь самоубийством. Позже ему удалось совершить задуманное. Светлана сетует что у семьи недостаточно средств, что бы привезти тело Ирфана на родину.

"В их семье отец и три сестры, недавно умерла бабушка, поэтому денег для того, чтобы привезти и похоронить Ирфана дома, у нас нет. Мы обращаемся ко всем неравнодушным, чтобы нам помогли собрать необходимую сумму для того, чтобы привезти нашего Ирфана домой и похоронить в Шымкенте", - рассказывает Светлана.

Родные просят тех, кто, возможно, знает причину поступка парня, связаться с ними по телефону 87472707670.

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