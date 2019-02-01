Мировое научное открытие сделали ученые-химики Казахстана

На исследования у них ушло более 10 лет.

Ученые смогли расщепить один из самых прочных металлов, титан, химическими методами, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Открытие поможет в утилизации различных деталей - промышленных отходов. Сейчас в Казахстане остатки титана на производствах доходят до 30 миллиардов тонн.

Авторов работы наградили медалями и дипломами. Это профессора, доценты и доктора наук - Абдуали Баешов, Ажар Баешова, Гани Изтлеуов. А их научным руководителем был Мурат Журинов.

"У нас ведь много элементов. Среди них самый мощный, сильный - это титан. Его очень сложно резать. А мы нашли способ его расщепить. Это на самом деле большое открытие. Я начинал эту работу еще по заданию академика Бугенова. На протяжении 37 лет я занимался этой задачей. Каждый день уделял исследованиям по 10 часов", - сказал академик НАН РК Абдуали Баешов.

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