Мировое научное открытие сделали ученые-химики Казахстана
На исследования у них ушло более 10 лет.
Фото : pxhere.com1 февраля 2019, 06:28
Ученые смогли расщепить один из самых прочных металлов, титан, химическими методами, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".
Открытие поможет в утилизации различных деталей - промышленных отходов. Сейчас в Казахстане остатки титана на производствах доходят до 30 миллиардов тонн.
Авторов работы наградили медалями и дипломами. Это профессора, доценты и доктора наук - Абдуали Баешов, Ажар Баешова, Гани Изтлеуов. А их научным руководителем был Мурат Журинов.
"У нас ведь много элементов. Среди них самый мощный, сильный - это титан. Его очень сложно резать. А мы нашли способ его расщепить. Это на самом деле большое открытие. Я начинал эту работу еще по заданию академика Бугенова. На протяжении 37 лет я занимался этой задачей. Каждый день уделял исследованиям по 10 часов", - сказал академик НАН РК Абдуали Баешов.
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