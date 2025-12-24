Ученые сделали сенсационное открытие о временах года на Земле

Времена года на Земле всегда были предсказуемыми, но новое исследование, показало, что эти сезонные переходы гораздо сложнее и часто не синхронизированы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indiandefencereview, ученые из Калифорнийского университета использовали спутниковые данные за 20 лет, чтобы отследить сезонные закономерности Земли, и обнаружили, что экосистемы по всему миру переживают сезонные циклы совершенно по-разному.

В частности, исследование, проведенное биогеографом Дрю Терасаки-Харт, представляет собой очень подробную карту сезонного времени в экосистемах Земли.

Команда ученых выявила регионы, где сезонные циклы заметно рассинхронизированы, особенно в очагах биоразнообразия. Результаты показывают, что два места, даже если они географически близки, могут испытывать разные сезонные явления в разное время.

"Сезональность часто воспринимается как простой ритм – зима, весна, лето, осень, но исследование показало, что природный календарь гораздо сложнее", – прокомментировала Терасаки-Харт.

Один из захватывающих примеров, приведенных в исследовании – это разнообразие сезонных ритмов на кофейных плантациях в Колумбии.

В частности, плантации, расположенные друг от друга через горы, могут переживать совершенно разные циклы, что приводит к рассогласованности репродуктивных моделей, как если бы они находились в противоположных полушариях.

Карта также подчеркивает удивительную закономерность: регионы, известные своим биоразнообразием, такие как тропические леса и средиземноморский климат, часто демонстрируют более нерегулярные сезонные ритмы.

Как показывает исследование, в таких регионах, как Калифорния, Чили и Южная Африка, которые имеют средиземноморский климат, пик роста лесов приходится на более позднее время, чем в других экосистемах – в некоторых местах на 2 месяца.

Понимание сложной сезонной динамики, выявленной исследованием, имеет жизненно важное значение не только для экологии, но и для таких отраслей, как сельское хозяйство.

