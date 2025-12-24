#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
511
602.72
6.49
Наука и технологии

Ученые сделали сенсационное открытие о временах года на Земле

Погода, смена времен года, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 04:30 Фото: freepik
Времена года на Земле всегда были предсказуемыми, но новое исследование, показало, что эти сезонные переходы гораздо сложнее и часто не синхронизированы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indiandefencereview, ученые из Калифорнийского университета использовали спутниковые данные за 20 лет, чтобы отследить сезонные закономерности Земли, и обнаружили, что экосистемы по всему миру переживают сезонные циклы совершенно по-разному.

В частности, исследование, проведенное биогеографом Дрю Терасаки-Харт, представляет собой очень подробную карту сезонного времени в экосистемах Земли.

Команда ученых выявила регионы, где сезонные циклы заметно рассинхронизированы, особенно в очагах биоразнообразия. Результаты показывают, что два места, даже если они географически близки, могут испытывать разные сезонные явления в разное время.

"Сезональность часто воспринимается как простой ритм – зима, весна, лето, осень, но исследование показало, что природный календарь гораздо сложнее", – прокомментировала Терасаки-Харт.

Один из захватывающих примеров, приведенных в исследовании – это разнообразие сезонных ритмов на кофейных плантациях в Колумбии.

  • В частности, плантации, расположенные друг от друга через горы, могут переживать совершенно разные циклы, что приводит к рассогласованности репродуктивных моделей, как если бы они находились в противоположных полушариях.

Карта также подчеркивает удивительную закономерность: регионы, известные своим биоразнообразием, такие как тропические леса и средиземноморский климат, часто демонстрируют более нерегулярные сезонные ритмы.

Как показывает исследование, в таких регионах, как Калифорния, Чили и Южная Африка, которые имеют средиземноморский климат, пик роста лесов приходится на более позднее время, чем в других экосистемах – в некоторых местах на 2 месяца.

Понимание сложной сезонной динамики, выявленной исследованием, имеет жизненно важное значение не только для экологии, но и для таких отраслей, как сельское хозяйство.

Ранее ученые нашли место, где 4,5 млрд лет назад на Земле хранилась вся вода.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые сделали сенсационное открытие о Помпеях
04:59, 03 октября 2025
Ученые сделали сенсационное открытие о Помпеях
Неожиданный поворот в магнитном поле Земли обнаружили ученые
14:51, 15 ноября 2025
Неожиданный поворот в магнитном поле Земли обнаружили ученые
Ученые предрекли изменение карты Земли
13:30, 12 мая 2023
Ученые предрекли изменение карты Земли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: