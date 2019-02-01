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Ради мечты девушка из ЗКО ежедневно проезжает 120 километров

Она, в хорошем смысле, чокнутая - тренер команды.

Фото : кадр из видео1 февраля 2019, 06:51

16-летняя Рамзия Утяпова хочет стать волейболисткой. Пять дней в неделю она ездит из посёлка Янайкино в Уральск, чтобы попасть на тренировку - 60 километров туда и обратно, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую Неделю".

О том, что в женской волейбольной команде "Грация" есть девушка, которая каждый день приезжает на тренировки из поселка за 60 километров, стало известно от тренера команды.

- У меня разные были спортсменки. С разным уровнем мотивации и дисциплины. Но такую я встречаю впервые. Она, в хорошем смысле, чокнутая. Такие добиваются в спорте хороших результатов, - рассказал тренер Куленке Губашев.

В репортаже она рассказала о своей мечте.

- Я хочу стать профессиональной волейболисткой. Играть на мировом чемпионате, забивать много мячей и выигрывать, - сказала Рамзия.


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