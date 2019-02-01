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Найдены руины древнего затерянного мегаполиса

В нем проживали не менее 10 тысяч человек.

Фото : Kgosi Kai / Wikimedia Commons1 февраля 2019, 07:58

Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга. В этот древний мегаполис входило около 800 домохозяйств, в которых проживали не менее 10 тысяч представителей народа тсвана, передает Lenta.ru.

Открытие было сделано c помощью лидаров, которые позволяют создать трехмерную картину окружающего пространства на основе явлений поглощения и рассеяния электромагнитного излучения. В результате становится легко обнаружить различные детали поверхности, обычно неразличимые из-за густой растительности. Оказалось, что то, что ранее считалось небольшим скоплением каменных хижин, на самом деле было крупным и процветающим городом под названием Квененг, покинутым жителями около 200 лет назад.

По оценкам, площадь Квененга составляла приблизительно 20 квадратных километров, и он просуществовал с XV до XIX века. Пары камней, установленные параллельно друг к другу, указывают на наличие улиц и проходов для крупного рогатого скота. В центре города находились два крупных огороженных участка, которые занимали 10 тысяч квадратных метров. Ученые считают, что были краали - домохозяйства, вмещающие тысячи голов сельскохозяйственных животных.


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