Более двух тысяч рабочих убирают снег в Алматы

В дневной период особое внимание будет уделено очистке тротуаров и остановок общественного транспорта.

В Алматы активно продолжаются работы по уборке снега, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление зеленой экономики.

С 7 утра 31 января в горных районах и с 9 часов в городе Алматы началось выпадение дождя с переходом в снег, который продолжался в течение суток. В связи с промерзанием почвы наблюдалось образование гололедной пленки в период выпадения дождя в утренние часы 31 января.

В целях предупреждения гололедных явлений было организовано дежурство 155 пескоразбрасывателей на местах дислокации.

Общий выход техники в период выпадения осадков составил 860 ед. спецтехники, задействовано 2620 дорожных рабочих. За время выпадения снега использовано 4262 тонн противогололедных материалов.

В вечерний и ночной периоды производились работы по подметанию и сгребанию снега на проезжей части дорог и тротуарах.

По состоянию на 8 утра в городе выпало 15 см снега, в горной и предгорной местности более 25 см. В горной части города выпадение снега продолжается. В ночной период организован массовый вывоз снега, который продолжится после утреннего "часа пик". Вывезено 1100 куб. метров снега.

В дневной период особое внимание будет уделено очистке тротуаров и остановок общественного транспорта.

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