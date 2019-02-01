Подросток насмерть сбил мужчину в Алматинской области

На месте происшествия полицейские также обнаружили фрагменты крепления номерного знака автомобиля.

Полицейские Алматинской области задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в гибели взрослого мужчины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

30 января в селе Жансугурова на одной из улиц обнаружили тело 54-летнего местного жителя с признаками того, что мужчину, возможно, сбили на автомашине. На месте происшествия полицейские также обнаружили фрагменты крепления номерного знака автомобиля.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить цвет и марку автомашины. Как выяснилось, скрывшейся с места смертельного ДТП оказалась Honda Odyssey, которой управлял 15-летний подросток. На кузове автомашины также обнаружены характерные для ДТП повреждения. Сейчас иномарка изъята и помещена на спецстоянку с назначением необходимых экспертиз" - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту дорожной аварии со смертельным исходом начато досудебное расследование согласно ст.345, ст.347 и ст.349 УК РК, предусматривающие не только наезд на пешехода и покидание места ДТП, но и ответственность самого владельца авто, допустившего к управлению транспортным средством несовершеннолетнего не имеющего водительских прав.

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