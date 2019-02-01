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Холодный антициклон вызовет морозы до 42 градусов в Казахстане

Однако, в воскресенье уже ожидается повышение температуры.

Фото : pxhere.com1 февраля 2019, 11:49

РГП "Казгидромет" сообщил о прогнозе погоды на 2-4 февраля 2019 года, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, южный циклон, вызвавший повышение температуры, а также снегопады и метели в большинстве областей республики, переместился на Алтай.

"А на Казахстан распространился отрог холодного антициклона с центром над Карским морем, что вызовет очередное понижение температуры в северных, центральных и восточных областях до минус 35…42°, на юге местами до минус 15-22°. Но очередной циклон, смещающийся на Казахстан с Европейской части России, в воскресенье вызовет ослабление морозов, а также снегопады, метели и сильный порывистый ветер в большинстве областей республики", - говорится в сообщении.


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