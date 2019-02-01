Как обязательные пенсионные взносы платят фрилансеры

За фрилансерами сохраняется право участвовать в накопительной пенсионной системе путем самостоятельной уплаты обязательных пенсионных взносов.

С 2019 года уплачивать обязательные пенсионные взносы за физических лиц (фрилансеров), выполняющих работы/услуги по договорам ГПХ, обязаны налоговые агенты. Об этом напомнили в министерстве труда и социальной защиты, передает Zakon.kz.

Поправки были внесены в некоторые законодательные акты по вопросам занятости населения и в закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

Как поясняется, законодательные поправки касаются порядка уплаты обязательных пенсионных взносов граждан, совмещающих трудовую деятельность поиндивидуальному трудовому договору и выполняющих работы (оказывающих услуги) по заключенным договорам гражданско-правового характера( ГПХ) только c физическими лицами.

В этом случае, такие граждане будут освобождаться от обязательств по уплате обязательных пенсионных взносов с доходов по договорам ГПХ.

Между тем согласно закону о пенсионном обеспечении, "юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, которые на сегодняшний день выступают налоговыми агентами, исчисляющие и уплачивающие индивидуальный подоходный налог, обязаны уплачивать обязательные пенсионные взносы за физических лиц (фрилансеров), выполняющих работы/услуги по договорам ГПХ".

При этом за фрилансерами сохраняется право участвовать в накопительной пенсионной системе путем самостоятельной уплаты обязательных пенсионных взносов.

Физическое лицо имеет постоянное место работы (работает в качестве наемного работника по индивидуальному трудовому договору) и параллельно оказывает услуги в качестве переводчика юридическому лицу по договору гражданско-правового характера.

В этом случа, обязательные пенсионные взносы исчисляются и удерживаются в размере 10% :

- на постоянном месте работы – агентом (работодателем) из дохода физического лица, полученного в виде ежемесячной оплаты труда наемного работника;

- по договору гражданско-правового характера – юридическим лицом из дохода физического лица, от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера.



Пример 2

Физическое лицо имеет постоянное место работы (работает в качестве наемного работника по индивидуальному трудовому договору) и параллельно оказывает услуги в качестве лектора физическому лицу по договору гражданско-правового характера.

В этом случае обязательные пенсионные взносы исчисляются и удерживаются в размере 10% на постоянном месте работы – агентом (работодателем) из дохода физического лица, полученного в виде ежемесячной оплаты труда наемного работника.

При этом по договору гражданско-правового характера, заключенному с физическим лицом, по выполнению работ (оказанию услуг)уплата обязательных пенсионных взносов производиться не будет.



Пример 3

Физическое лицо оказывает услуги в качестве помощника по дому физическому лицу по договору гражданско-правового характера.

Обязательные пенсионные взносы исчисляются и удерживаются в размере 10% и уплачиваются физическим лицом самостоятельно с дохода по договору гражданско-правового характера.

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