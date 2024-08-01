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Операторы интернет-платформ будут платить пенсионные взносы за курьеров и таксистов

Операторы платформ будут платить пенсионные взносы за курьеров и таксистов, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:34 Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило поправки в Правила исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним, сообщает Zakon.kz.

Что изменится:

  • признают операторов интернет-платформ агентами по уплате обязательных пенсионных взносов в пользу лиц, занятых на интернет-платформах;
  • предоставят право выбора размера ставок обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя в размере 1% для ИП, применяющих СНР с использованием специального мобильного приложения, по платформенной занятости;
  • определят объекты для исчисления ОПВ, ОПВР и сроки их уплаты для лиц, занятых на интернет-платформах.
  • ограничат в размере доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, во избежание излишней налоговой нагрузки на предпринимателей, до 50 МЗП в месяц (4 250 000 тенге в 2024 году).

Как поясняется, проект разработан с целью определения агентов (операторов интернет-платформ, определенных подпунктом 1 пункта 2 статьи 102 Социального кодекса) по уплате обязательных пенсионных взносов, а также обязательных пенсионных взносов работодателя, а также порядок и сроки уплаты указанных взносов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане упразднили отчетность по аттестации производственных объектов.

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