Вырвали зуб, а оборвалась жизнь. Почему в стране участились фатальные встречи с дантистами

Кто контролирует сферу стоматологических услуг населению? И как подстраховаться клиентам дантистов?

На этой неделе в Казахстане получила продолжение громкая история о смерти ребенка в стоматологическом кресле клиники Караганды. Когда в феврале прошлого года врач принял решение лечить у ребенка сразу 8 зубов.

Обвиняемая – анестезиолог частично признала вину, но вместе с тем врач утверждает, что наркоз провела верно, без ошибок. По словам задействованных в расследовании экспертов, двухлетний Семен Арзамасцев умер от шока, вызванного лекарствами. Также есть мнение, что смерть наступила от передозировки препаратами. Врачу вменяют ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, что влечет за собой тюремное заключение сроком на 5 лет. И этот случай далеко не единичный в стране, когда отправляясь к стоматологу, люди погибают или теряют здоровье.

Жительница Шымкента Айгуль Женисова сообщила Первому каналу Евразия, что стала жертвой неквалифицированного лечения зуба.

"В начале декабря 2018 года я обратилась в частную стоматологическую клинику "Дента юг" с жалобами на кариес и боль в зубах. Мне запломбировали два зуба, а по третьему возникли сложности. Врач сказал, что там гной и необходимо 10 дней лечения, а уже после – пломбирование. Он ставил в зуб уколы, после чего случилась точка невозврата и я потеряла здоровье", - говорит Женисова.

По словам женщины, после трех процедур она уже страдала от невыносимой боли, а через 2 дня случилось обширное нагноение под зубом, а также в пазухах носа.

"Из носа начала капать жидкость, которую он вводил мне в зуб – вкус хлорки пошел по горлу. Далее начались гнойные выделения с носа. Я обратилась к лор-врачу, меня отправили на рентген, который и показал обширное нагноение. В ЧЛХ сразу сделали прокол, а также удалили тот самый зуб, что лечил стоматолог", - продолжает женщина.

Айгуль госпитализировали. В общей сложности женщина пробыла в стационаре 5 дней. Врачи начали готовить пациентку к операции. Пострадавшая решила поговорить со стоматологом, чье лечение стало отправной точкой ее проблем со здоровьем, на что медик уверил – его вины здесь нет.

"Он отдал мне деньги, сказал - а дальше что хотите, то и делайте. Не забыл упомянуть, что заведующий отделением ЧЛХ - его друг. "Что ты переживаешь? Готовься к операции, я тебе 50 тысяч на руки дам, а зав. отделением больницы - мой друг. Я все решу". Почему такое халатное отношение?", - вопрошает мать двоих детей.

Эти, и не только, прецеденты - случайность или системная проблема? Кто контролирует сферу стоматологических услуг населению? И как подстраховаться клиентам дантистов? Ведь помимо откровенно вопиющего вреда здоровью нередко стоматологи наносят людям и скрытый, но не менее опасный вред – вирусные инфекции. Корреспондент программы "Аналитика" Мария Парфенова провела собственное журналистское расследование. Смотрите специальный репортаж "Калечат, а не лечат" на Первом канале Евразия в воскресенье, 3 февраля в 20.00.

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