Почему не вернут изъятие пенсионных излишков на лечение зубов, объяснили в Минздраве

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала, что ведомство не планирует пересматривать приказ, исключающий стоматологические услуги из списка целей для снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что приказ вызвал массовое недовольство казахстанцев.

"Надо понимать, что это пенсионные накопления наших граждан. Если мошеннические группы сегодня фактически вывели около 220 млрд тенге через фиктивные стоматологические клиники, то это вопрос не только к Министерству здравоохранения – нам всем стоит задуматься об этом. Проблема в том, что население, не думая о завтрашнем дне, использует свои пенсионные накопления. Сегодня приказ размещен на открытых НПА, и каждый комментарий мы отслеживаем", – озвучила министр.

Она отметила, что в прошлом году Министерство здравоохранения приняло меры, чтобы сделать этот процесс максимально прозрачным.

"Была внедрена двухэтапная процедура подачи документов с учетом всех рентгеновских снимков и других материалов. Однако выявили схемы, которыми пользовались недобросовестные граждане, создавая фиктивные клиники и выводя значительные суммы. Понятно, что делали они это не безвозмездно. По некоторым данным, до 30% средств оседали у владельцев таких компаний. Поэтому вопрос крайне серьезный, и решить его одним приказом Министерства здравоохранения невозможно. Приказ принят, но мы вновь вернулись к нему, поскольку масштабы мошеннических схем стали несоизмеримо большими", – сказала Альназарова.

По ее словам, 88% всех заявок, поступивших в "Отбасы банк", касались именно стоматологических услуг, поэтому вопрос далеко не простой.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном пересмотре приказа, вызвавшего негативную реакцию на платформе НПА, министр отметила, что позиция ведомства уже отражена в проекте документа и пересматривать его пока не планируется.

При этом Альназарова отметила, что комментарии к документу на платформе НПА, в том числе критические, без внимания не оставят. И поступившие предложения будут собраны и учтены в дальнейшем.

9 сентября 2025 года глава АФМ Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Позднее в "Отбасы банке" заявили, что с 15 сентября в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.