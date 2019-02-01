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Руководитель управления спорта Мангистау подозревается в коррупции

Он взят под стражу с санкции суда на десять суток.

Фото : www.arnapress.kz1 февраля 2019, 16:43

Руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Нурбек Карабалаев подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Он взят под стражу с санкции суда на десять суток.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда, досудебное расследование в отношении Нурбека Карабалаева начато по части 4 подпункта 3 статьи 361 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Злоупотребление должностными полномочиями).

- Постановлением специализированного следственного суда Актау 31.01.2019 года ходатайство следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) о санкционировании меры пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении Карабалаева Нурбека Джумабековича сроком на 10 (десять) суток удовлетворено. Органом досудебного расследования руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Карабалаев подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.


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