Вкладчикам "Банка Астаны" выплачено 82% обязательств

Всего выплачено 30,7 миллиардов тенге.

26 января Евразийский банк начал выплату возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны". По состоянию на 1 февраля через банк-агент Евразийский банк выплачено 30,7 миллиардов тенге – 82% от общей суммы обязательств. Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), передает Zakon.kz.

"Возмещение выплачивается из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов – по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в АО "Банк Астаны", с учетом накопленного вознаграждения", - напомнили в фонде.

26–27 января отделения Евразийского банка для физических лиц работали по всему Казахстану в усиленном режиме: с 8 до 22 часов – в субботу, с 8 до 20 часов – в воскресенье. С 28 января отделения Евразийского банка продолжили работу в обычном режиме.

Дополнительно к филиальной сети Евразийского банка продолжают работу специально созданные центры выплат в семи городах: Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Караганде, Павлодаре и Атырау. С 4 февраля специальные центры выплат будут работать в режиме с 9 до 19 часов в будние дни, с 9 до 16 – в субботу. С 18 февраля 2019 года центры выплат прекращают работу в связи со снижением потока клиентов АО "Банк Астаны" и нагрузки на отделения.

На момент начала выплаты общая сумма обязательств КФГД по выплате возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" составила 37,5 миллиардов тенге.

В банк-агент за возмещением уже обратились более 30 тысяч вкладчиков АО "Банк Астаны", в том числе 18,5 тысяч человек – в Алматы, Астане и Шымкенте, 12,2 тысяч человек – в регионах:

• в Карагандинской области — 2,3 тысячи человек (выплачено 2,5 миллиарда тенге),

• в Восточно-Казахстанской области — 1,2 тысячи человек (выплачено 1,2 миллиарда тенге),

• в Мангистауской области — 1,5 тысячи человек (выплачено 1,9 миллиарда тенге),

• в Атырауской области — 1,4 тысячи человек (выплачено 1,5 миллиарда тенге),

• в Павлодарской области — 1,5 тысячи человек (выплачено 1,5 миллиарда тенге),

• в других областях – 4,4 тысячи человек, выплачено более 2 миллиардов тенге.

В каждой из областей республики доля обязательств перед вкладчиками, которые уже были погашены, превышает 75%.

Из 30 тысяч вкладчиков банка, которые уже обратились в банк-агент за возмещением по депозитам, 99,7% получили возмещение за один визит в банк-агент. Более 100 клиентов, обратившихся за получением выплаты на основании доверенности и по праву наследования, получили выплату в течение 5 рабочих дней.

Среднее время обслуживания одного вкладчика "Банка Астаны" в банке-агенте составило от 5 до 15 минут.

37% от обратившихся за возмещением вкладчиков имели депозиты до 50 тысяч тенге, еще 31% – до одного миллиона тенге. 14% вкладчиков имели депозиты от 1 до 3 миллионов тенге, еще 0,5% – до 5 миллионов тенге, 17,5% – более 5 миллионов тенге. Максимальная сумма выплаты в банке-агенте составила 15 миллионов тенге.

Депозиты 267 420 вкладчиков "Банка Астаны" гарантируются в полном объеме. Эти вкладчики вправе получить возмещение на полную сумму депозита с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения в банке-агенте.

Из 275 тысяч вкладчиков банка в отношении 7 235 вкладчиков произведен взаимозачет требований к банку (депозитов) и обязательств перед банком (займов) в соответствии с законодательством РК.

Выплата возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" продлится до 26 июля 2019 года во всех отделениях Евразийского банка, обслуживающих физических лиц. Вкладчики могут подать заявление в любой день в течение этого периода согласно режиму работы отделений Евразийского банка.

1 038 вкладчиков банка имеют депозиты сверх максимальной гарантируемой суммы. Эти вкладчики могут получить максимальную сумму гарантии в банке-агенте, и получить невыплаченный в банке-агенте остаток в ликвидационной комиссии.

Ликвидационная комиссия принимает заявления вкладчиков, имеющих требования по депозитам, превышающим максимальную сумму гарантии, и по начисленному (не капитализированному) вознаграждению, до 18 марта 2019 года для формирования списка требований кредиторов 4 очереди.

Как отмечается, ликвидационная комиссия предпримет все необходимые меры для того, чтобы удовлетворить требования всех кредиторов банка, в том числе – каждого из 1 038 вкладчиков, имеющих крупные депозиты свыше гарантируемой суммы. По факту продажи активов и имущества банка и удовлетворения предшествующих очередей, ликвидационная комиссия будет распределять деньги между кредиторами одной очереди, подавшими требования до 18 марта, пропорционально. Деньги будут перечисляться безналичными платежами по реквизитам, указанным вкладчиками. В том же порядке будут удовлетворяться и требования вкладчиков, у которых остаются требования по выплате начисленного, но не капитализированного вознаграждения.

В первые дни выплаты возмещения в колл-центр Казахстанского фонда гарантирования депозитов по короткому номеру 1460 поступило 293 звонков, в ликвидационную комиссию "Банка Астаны" – 1 275 звонков, в колл-центр Евразийского банка – 6 936 звонков. 388 вкладчиков обратились за консультацией в ликвидационную комиссию банка лично.

Между тем было зафиксировали 49 жалоб вкладчиков банка, это не более 0,2% от общего числа вкладчиков, обратившихся за возмещением с момента начала выплаты возмещения через банк-агент. 4 жалобы приняты в региональных филиалах Национального банка, 17 жалоб зарегистрировано в колл-центре КФГД, 20 жалоб – в колл-центре Евразийского банка, 8 – в чате @kdif_ask в мессенджере Телеграм.

Жалобы поступили, главным образом, по таким вопросам как сумма остаток на счетах, выплата возмещения иностранным гражданам и их представителям, необходимость получения ИИН, применение обменного курса при расчете суммы возмещения по депозитам в иностранной валюте, начисление вознаграждения с 1 по 9 января, рассмотрение доверенностей, выданных нотариусами, в банке-агенте. КФГД, Евразийский банк и ликвидационная комиссия в рабочем порядке разрешали возникающие вопросы и спорные ситуации.

По вопросам организации работы отделений банка-агента жалобы не поступали. В КФГД и в банке-агенте ожидали большой поток людей в отделениях банка-агента. Банк-агент привлек дополнительный персонал, усилил график работы всех без исключения отделений, обслуживающих физических лиц. Были созданы и новые центры выплат вкладчикам "Банка Астаны" – девять отдельных от отделений банка-агента центров выплат в семи крупных городах Казахстана.

Чтобы снизить ажиотаж и контролировать очереди, была проведена sms-рассылка и предварительное приглашение вкладчиков в отделения банка-агента в назначенное время по телефону. Был создан сервис онлайн-просмотра информации об очередях во всех отделениях. Вкладчики банка также смогли посмотреть причитающуюся сумму выплаты на веб-сайте банка-агента. Эти сервисы будут доступны до окончания периода выплаты.

Было обеспечено патрулирование отделений Евразийского банка во всех городах нарядами полиции; обеспечена готовность бригад скорой медицинской помощи. По данным Комитета административной полиции МВД РК, 26–27 января чрезвычайных инцидентов в ходе выплаты возмещения вкладчикам банка не зафиксировано. Поступил только один вызов скорой помощи в отделение банка-агента в Алматы – один из посетителей почувствовал недомогание. Медицинская помощь была оказана своевременно; сотрудники отделения оказали необходимую поддержку посетителю после отъезда скорой.

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