Болельщики поддерживают очень громко зачастую, я даже не слышал, что происходило в моей голове - Бублик.

Александр Бублик принес первое очко сборной команде Казахстана в Кубке Дэвиса во время матча против 39-й ракетки мира Жоау Соуза в Национальном теннисном центе, передает корреспондент Zakon.kz.

Вторая ракетка Казахстана и 171 ракетка мира Александр Бублик смог одолеть своего более титулованного соперника со счетом 5:7 6:4 6:4 уступив в первом сете таймбрейк со счетом 1:7.

"Я играл в хороший теннис, в конце первого сета мне не повезло немного, соперник победил в первом сете, но я справился с эмоциями и победил. Самым неудобным в игре от Соузы был его удар справа, он у него великолепный, он хорошо меня разводил, мне было сложно играть. Но в какой-то момент я приспособился и выиграл пару хороших розыгрышей и этим переломил немного в свою сторону чашу весов", - прокомментировал свою победу казахстанский теннисист.

Он признался, что был несколько растерян во время первого сета. Более того, оказалось, что Бублик не большой любитель громкой поддержки болельщиков.

"Я очень сильно волновался, я не ожидал увидеть столько зрителей и было очень громко. Даже когда ты играешь на Wimbledon, там не так громко. А здесь так все кричат, что я даже растерялся в первом сете, и хорошо, что я смог удержать свою подачу, чтобы не поплыть сразу. Болельщики поддерживают очень громко зачастую, я себя даже не слышал, то что происходило в моей голове. Поэтому я пытался их как-то успокоить, чтобы последний гейм на своей подаче, вы, наверное, видели, я показал, чтобы все молчали, чтобы мне не отвлекаться", - рассказал Бублик.

По его мнению, победить ему удалось за счет хорошей подачи (теннисист сделал много эйсов в течении матча – от авт.) и быстрого выхода к сетке (игра благодаря этому носила атакующий и зрелищный характер – от авт.). При этом, теннисист отметил, что рад изменениям в правила Кубка Дэвиса, потому как не уверен, что смог бы выдержать этот темп 5 сетов.

Жоау Соуза на пресс-конференцию пришел без настроения, сказал, что не знал, о том, что был фаворитом матча. Поздравил Бублика с победой. Свое поражение объяснил тем, что Бублик играл лучше. При этом, он отметил, что чувствует себя хорошо, и готов двум матчам следующего дня.

Татьяна Ковалева, Астана

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