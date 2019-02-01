Автоворы устраивали засады у детсадов в Астане

Подозреваемые уже задержаны и водворены в ИВС.

Полицейские Астаны задержали троих мужчин, подозреваемых в серии краж с автомашин, оставленных около детских садиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, за помощью к полицейским обратилось несколько жительниц столицы, которые сообщили, что из их автомашин были похищены сумки с документами и деньгами. Все кражи подозреваемые совершали путем разбития стекла, когда женщины заходили с детские сады за своими детьми.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции задержаны трое мужчин совершивших серии краж из автомашин около садиков. Подозреваемых, которые ранее уже привлекались за грабежи, водворили в ИВС ДП Астаны, проводится досудебное расследование. Не исключено, что потерпевших может быть больше. Возможно, кто-то еще не обращался в полицию. Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от преступных деяний данных лиц, обратиться в Департамент полиции Астаны по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-71; 71-62-47; 8-702-111-14-41, либо на "102" - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

Чтобы избежать подобных происшествий, полицейские просят соблюдать простые правила предосторожности:

- не оставлять в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников.

-не оставлять открытыми окна или двери, даже если вышли из машины ненадолго, устанавливать сигнализацию.

-если оставляете автомобиль, то лучше на охраняемой стоянке или, как минимум, в зоне видимости камер видеонаблюдения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!