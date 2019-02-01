О задачах ЕАЭС на 2019 год рассказал Сагинтаев

Премьер-министр Казахстана исключил возможность изменения институциональных основ работы в рамках Союза.

О задачах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2019 год рассказал Бакытжан Сагинтаев на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, передает Zakon.kz.

Задачи для развития интеграции Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении в рамках Союза.

"Мы продолжим работу по устранению препятствий (для торговли внутри ЕАЭС), это один из наших главных приоритетов. Следует начать формирование новой дорожной карты по устранению препятствий на последующие два года. Необходимо продолжить отбор новых цифровых проектов, а также реализацию уже одобренных инициатив. Мы рассчитываеи до конца текущего года получить конкретный результат работы в этой сфере", - заявил Сагинтаев.

Он предложил акцентировать внимание правительств стран ЕАЭС и Комиссии (ЕЭК) на завершение переговорного процесса по формированию зоны свободной торговли с Сингапуром, Сербии, а также активизировать торговые переговоры с Израилем и Египтом. Создание благоприятных условий доступа на эти рынки будет значительно способствовать реализации экспортного потенциала всех 5 государств ЕАЭС.

Во многом определяющим видится текущий год с точки зрения дальнейшего развития общего финансового рынка.

"Нацбанк активно обсуждает соответствующую концепцию. Президент Казахстана на прошедшем заседании Высшего совета акцентировал внимание на необходимости завершения работы над соглашением о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС. Вопросы социального обеспечентя являются приоритетными для всех нас", - сказал Сагинтаев.

Кроме того, он предложил уделить внимание проработке стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года, что придаст иипульс развитию интеграции в других областях, имеющих осязаемый экономический эффект для участников объединения.

"При этом возможность изменения институциональных основ нашей работы мы не рассматриваем", - сказал Сагинтаев.

Также страны будут решать вопрос расхождения данных статистики во взаимной и внешней торговле стран ЕАЭС.

Председательствует в ЕАЭС в этом году по очереди Армения. В следующий раз встреча пройдет в Ереване в конце апреля. Премьер Кыргызстана предложил после Еревана провести встречу премьер-министров в августе в Чолпон-Ате.

Альберт Ахметов

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