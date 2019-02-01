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США приостанавливают участие в ДРСМД

США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования.

Фото : pxhere.com1 февраля 2019, 20:11

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу госсекретарь Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля", - сказал глава американской дипломатии.

Помпео обвинил Россию в "существенном нарушении" ДРСМД. Оно подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения, считает госсекретарь.

США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, нарушает ДРСМД.

При этом США готовы вести с РФ диалог по контролю над вооружениями, но выполнение договоров должно быть проверяемым, отметил госсекретарь.


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