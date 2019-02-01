Страны ЕАЭС не договорились в цене на транзит газа

В планах союза запустить общий рынок газа к 2025 году.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян рассказал, в чем страны союза не смогли договориться. Речь шла о цене на транзит газа. Теперь переговорами о стоимости займутся главы государств, передает Zakon.kz.

"Это касается коэффициента таможенных пошлин. Пока не достигнута договоренность по цене транзита на газ. Но в этом направлении ведется работа", - сказал спикер.

По словам Саркисяна, сейчас цена на газ определяется в трех вариантах.

"Первый вариант, который описан в Союзном договоре, а именно: предполагается, что цена на транзит газа находится в национальной компетенции, и для осуществления транзита газа предполагается, что должен быть заключен международный договор. Второй механизм, который предлагается, заключается в том, что в новом соглашении определить, что цена на транзит между странами не может превышать цену транзита, который применяется внутри страны. Третий концептуальный подход заключается в том, что если мы формируем общий рынок газа, то и каноны определения цены на транзит должны быть общие, а это означает, что необходимо методику определения цены на транзит вывести на наднациональный уровень", - подвел итог Саркисян.

В связи с этим страны ЕАЭС работают над тремя проектами соглашений: первое касается единых правил доступа к газотранспортным системам, второе - порядка осуществления биржевых торгов газом, и третье - правил торговли на общем рынке газа. Как отметил глава коллегии, проекты соглашений будут представлены на утверждение главам государств. В планах у ЕАЭС ввести единые стандарты к 2025 году, тогда же предполагается, что общий рынок газа уже начнет функционировать.

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