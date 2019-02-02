Казахстанцы помогли купить квартиру выпускнице детдома с детьми-инвалидами

Ее шестилетняя дочь и трехлетний сын страдают тяжелым наследственным заболеванием - гемолитической анемией Минковского - Шоффара.

Неравнодушные актюбинцы помогли собрать деньги на квартиру для выпускницы детского дома Инны Рокиной. Одинокая женщина с двумя детьми-инвалидами на руках скиталась по съемным квартирам и пыталась самостоятельно накопить на собственный угол, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Инна бралась за любую работу, но сбережений все равно не хватало. С 2012 года она стояла в очереди на квартиру. Очерёдность оформлял ее бывший супруг. После развода женщина даже не знала, сможет ли претендовать на квартиру.

Об этой истории узнали волонтеры. Они и объявили в социальных сетях марафон по сбору средств для Инны. За неделю удалось собрать более четырех миллионов тенге. Помощь поступала со всей страны и даже из-за рубежа. В конце января Инна стала обладательницей собственной трехкомнатной квартиры. Жилье приобрели за 4 с половиной миллиона тенге. В свой дом семья переехала в день рождения сына.

- Благодаря всем жителям и волонтерам, которые помогли это организовать и сплоченно, за неделю собрали необходимую сумму, которой не хватало. Приобрели наконец-то свой угол, свою крышу над головой, это безмерное счастье, - рассказала Инна Рокина.

Теперь в планах у Инны отправить детей на лечение. Ее шестилетняя дочь и трехлетний сын страдают тяжелым наследственным заболеванием - гемолитической анемией Минковского - Шоффара. При нем поражается селезенка. Женщина надеется, что пройдя курс реабилитации, ее дети смогут жить полноценной жизнью.

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