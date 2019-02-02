Рэпер 6ix9ine признался в грабежах и заказном убийстве

Ему может грозить пожизненное тюремное заключение, однако сотрудничество с прокуратурой может повлиять на приговор.

Популярный американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, признал вину в суде в связи с обвинениями в участии в преступной группировке Nine Trey, орудующей в Нью-Йорке, и согласился сотрудничать с прокурорами, передает РИА Новости.

Эрнандес был заключен под стражу в ноябре в связи с обвинениями в причастности к деятельности преступной группировки и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Во время судебного заседания Эрнандес признал, что вступил в банду осенью 2017 года. По его словам, он участвовал в грабежах, а также один раз оплатил убийство члена конкурирующей банды, чтобы "удержать и повысить статус в Nine Trey". Он также признался в распространении героина и попытке убийства члена другой банды, пишет газета.

"Я всегда знал, что эти действия были неправильными и незаконными. Я приношу свои извинения суду и всем, кто пострадал, моей семье, друзьям и фанатам за то, что я сделал, и тем, кого я подвел", - сказал подсудимый.

Дата вынесения приговора на данный момент не была назначена. Согласно изданию, Эрнандесу может грозить пожизненное тюремное заключение, однако его сотрудничество с прокуратурой может повлиять на приговор.

Рэпер 6ix9ine до этого уже имел проблемы с законом. В несовершеннолетнем возрасте он сидел в тюрьме за избиение и сбыт героина. В 2015 году ему были предъявлены обвинения в связи с публикацией интимного видео с участием несовершеннолетней. В октябре 2018 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и к 1 тысяче часам общественных работ.

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