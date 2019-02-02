Семь авто столкнулись на трассе в Жамбылской области

Пострадали трое.

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на жамбылском участке трассы Западная Европа - Западный Китай, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

"1 февраля около 17:10 на 552 км автодороги Западная Европа - Западный Китай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи машин, следовавших в одном направлении. В результате ДТП пострадали трое человек, погибших нет", - сообщили в полиции.

Один из пострадавших госпитализирован в центральную районную больницу Жуалынского района, двое отправлены в городскую больницу №1 города Тараза.

В числе предварительных причин называют сильный туман, а также нарушение водителями правил дорожного движения.

Все семь транспортных средств выставлены на штрафстоянку. Назначена экспертиза, проводится расследование.

Составлен протокол об административном правонарушении в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения по части 1,2 статьи 610 Кодекса РК об административных правонарушениях "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Водителям грозит либо штраф в 20 МРП, лишение права управления транспортным средством на шесть месяцев, либо штраф в 40 МРП и лишение права управления транспортным средством на девять месяцев.

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