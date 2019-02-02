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Видео спецоперации в Уральске появилось в Сети

Подробности выясняются.

Фото : pxhere.com2 февраля 2019, 14:30

Вечером 1 февраля полицейские и спецназ проводили задержание в районе торгового дома "Сити Центр", передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Мой ГОРОД".

Видеоролик в редакцию издания прислал очевидец. На кадрах видно, как спецназ окружил неизвестную машину.

- Что-то здесь произошло на "Универмаге". Автоматчики со всех сторон захват машины сделали, - говорит мужской голос за кадром.

Вокруг собралось большое количество очевидцев.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что производилось задержание, однако кого именно и по какой причине задерживали - не уточнили.

Другие подробности выясняются.

На видео присутствует ненормативная лексика! 18+


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