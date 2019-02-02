Видео спецоперации в Уральске появилось в Сети
Подробности выясняются.
Фото : pxhere.com2 февраля 2019, 14:30
Вечером 1 февраля полицейские и спецназ проводили задержание в районе торгового дома "Сити Центр", передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Мой ГОРОД".
Видеоролик в редакцию издания прислал очевидец. На кадрах видно, как спецназ окружил неизвестную машину.
- Что-то здесь произошло на "Универмаге". Автоматчики со всех сторон захват машины сделали, - говорит мужской голос за кадром.
Вокруг собралось большое количество очевидцев.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что производилось задержание, однако кого именно и по какой причине задерживали - не уточнили.
Другие подробности выясняются.
На видео присутствует ненормативная лексика! 18+
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