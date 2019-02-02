В Сети появилось видео массового ДТП в Жамбылской области
В числе предварительных причин столкновения называют сильный туман, а также нарушение водителями ПДД.
В Сети опубликовали видео массового ДТП, произошедшего на жамбылском участке трассы Западная Европа - Западный Китай, передает Zakon.kz.
Авария произошла 1 февраля около 17:10 на 552 километре трассы. В Департаменте полиции области сообщили, что в ДТП с участием семи автомобилей пострадали трое. Один из пострадавших был госпитализирован в центральную районную больницу Жуалынского района, двое отправлены в городскую больницу №1 Тараза.
В числе предварительных причин столкновения называют сильный туман, а также нарушение водителями ПДД.
Все семь автомобилей водворены на штрафстоянку. Назначена экспертиза, проводится расследование.
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