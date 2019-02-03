Умер рэпер Децл

Причина смерти музыканта не называется.

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил его отец продюсер Александр Толмацкий, передает Lenta.ru.

"Кирилла больше нет", - написал он. Причина смерти музыканта не называется. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

О смерти Децла также сообщается на его официальной странице ВКонтакте.

Кирилл Толмацкий - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя". Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек "Пятница" рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

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