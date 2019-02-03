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Умер рэпер Децл

Причина смерти музыканта не называется.

Фото : vk.com/russianrastamafia3 февраля 2019, 10:51

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил его отец продюсер Александр Толмацкий, передает Lenta.ru.

"Кирилла больше нет", - написал он. Причина смерти музыканта не называется. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

О смерти Децла также сообщается на его официальной странице ВКонтакте.

Кирилл Толмацкий - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя". Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек "Пятница" рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.


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