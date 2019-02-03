Сагинтаев и Медведев наблюдали за мотогонками на льду в Алматы

Российские мотогонщики заняли весь пьедестал в финале личного Чемпионата мира.

В субботу прошли заезды первого из двух дней финала личного Чемпионата мира по спидвею под эгидой Международной мотоциклетной федерации (FIM) на высокогорном катке "Медеу", в котором принимают участие 18 "ледовых гладиаторов" из пяти стран мира – Австрии, Швеции, России, Германии и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Первый день соревнований состоял из 20 отборочных заездов, двух полуфиналов и одного финала. В каждом заезде состязались по четыре гонщика, набирая баллы в зависимости от занятого места. Гонщик, пришедший первым, получал три очка, вторым - два очка, третьим - одно очко. Райдеры, набравшие наибольшее количество баллов, составили группы полуфинальных и финальных заездов.

В этом году посмотреть захватывающие битвы "ледовых гладиаторов" на "Медеу" пришло рекордное количество зрителей. Среди гостей были и премьер-министры Казахстана и России и Бакытжан Сагинтаев и Дмитрий Медведев, которые с трибуны активно наблюдали за происходящим на ледевой арене. Российский премьер много фотографировал, так что возможно скоро эти снимки появятся на его страницах в соцсетях.

С первого дня соревнований лучшие мотогонщики мира продемонстрировали любителям экстримального спорта незабываемое шоу и ожесточенную борьбу. Участники проносились по овальному ледовому треку на скорости около 100 км/ч на своих боевых мотоциклах с шипами. Стартовые заезды были очень динамичными и зрелищными. Как и ожидалось, российские мотогонщики сразу вышли в лидеры по итогам отборочных заездов. Немцам, австрийцам и казахстанцам было непросто конкурировать с асами мирового спидвея.

Автором первой сенсации дня стал шведский райдер Мартин Хаарахилтунен, который яростно боролся за каждое очко и отчаянно бился с фаворитами. В итоге амбициозный швед набрал нужное количество очков для квалификации и дошел до финала. Австриец Франц Цорн, который считался одним из главных конкурентов российским райдерам, на этом этапе выступил неудачно. После столкновения в первом же заезде он не смог выйти на высокие скорости и не пробился в полуфиналы.

Казахстанские райдеры Владимир Чеблоков, Сергей Серов и Андрей Шишегов по итогам гонок стартового дня не смогли показать высоких результатов и не попали в полуфиналы.

По итогам 20 заездов лидером стал российский гонщик Даниил Иванов, выигравший большинство заездов и набравший 19 баллов. Второе и третье место также заняли россияне Динар Валеев и Дмитрий Хомицевич, оба гонщика заработали по 17 очков.

В результате в финале встретились эти три российских гонщика и швед Хаарахилтунен. Швед в решающем заезде пришел последним, а победу сенсационно одержал молодой гонщик Динар Валеев, представитель российского Башкортостана, опередив опытных Иванова и Хомицевича. Стоит отметить, что Валеев дебютировал в составе россиян именно на льду "Медеу" в 2017 году.

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