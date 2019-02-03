Большинство казахстанских родителей применяют силу при воспитании детей - ЮНИСЕФ

Около 75 процентов взрослых поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67 процентов родителей применяют насильственные формы воспитания детей.

ЮНИСЕФ совместно с Уполномоченным по правам человека с 2010 проводит исследование по ситуации защиты детских прав. По его результатам, насилие против детей считается социальной нормой и необходимостью в процессе воспитания, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Результаты исследования показали, что около 75 процентов взрослых поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67 процентов родителей применяют насильственные формы воспитания детей. Однако насильственные методы и формы воспитания детей неприемлемы, так как они наносят урон психологии детей.

"Насилие в воспитании детей не только не дает эффекта, но оно также наносит непоправимый вред психологии и здоровью детей. Именно поэтому есть необходимость в просвещении населения в вопросах воспитания детей. Мы хотим поменять нормы, установки и модели поведения, сформированные в процессе воспитания детей в течение многих лет", - сказала координатор программ ЮНИСЕФ по защите прав детей в РК Айсулу Бекмуса.

Как показало исследование ЮНИСЕФ, почти одна треть годовалых детей подвергается одной из форм жестокого воспитания, среди детей возраста 2-4 лет цифра достигает 50%, а в возрасте 5-9 лет уже 58%.

Кроме того, каждый второй из трех опрошенных взрослых, или 67% взрослых, считают, что применяли психологическое или физическое наказание. От 62% до 79% детей страдают от насилия в семье, в основном со стороны родителей, опекунов. При этом насилие имеет тенденцию передаваться от поколения к поколению. Взрослые, которые в детстве подвергались психическому давлению или физическому насилию, склонны применять подобные методы в воспитании своих детей.

С января 2018 года ведется коммуникационная кампания в городах Астана, Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областях. В дальнейшем планируется, что кампания охватит и другие регионы РК.

"В рамках коммуникационной кампании мы хотим поменять устоявшиеся негативные социальные нормы в вопросе воспитания детей. Многие родители применяют насилие из-за отсутствия знания альтернативных методов воспитания. В рамках кампании мы сфокусировались на теме развития позитивного родительства",- добавила Айсулу Бекмуса.

По мнению экспертов, дисциплина - это не то же, что наказание. Настоящая дисциплина не основывается на силе. Она вырастает из понимания, взаимного уважения, терпимости, и эффективного двустороннего общения. Дети полностью зависят от родителей, и по мере роста они полагаются, что взрослые, особенно родители, будут поддерживать их, пока они не станут зрелыми дисциплинированными людьми. Телесные наказания не учат детей тому, как себя надо вести. Напротив, битье - пример плохого поведения. Это показывает, что родители считают приемлемым применять насилие для разрешения проблем или конфликтов.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, проведенного совместно с Национальным центром по правам человека, около 75% опрошенных взрослых поддерживают применение насилия в отношении детей в целях дисциплинарного воздействия.

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