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На что больше всего обращают внимание казахстанцы при воспитании детей

мать и ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 10:01 Фото: Zakon.kz
Ко Дню защиты детей на платформе eGov mobile провели опрос среди казахстанцев, где затронули вопросы воспитания детей, такие как нормы поведения, контроль, ограничение пользования интернетом и личные качества, которые родители пытаются привить своим чадам, сообщает Zakon.kz.

Опрос проводился в период с 22 по 27 мая 2024 года. В нем приняли участие 20 855 человек из всех регионов страны. Из них 35,9% мужчин и 63,2% женщин; 70,7% горожан и 29,3% сельчан; 66,0% казахов и 34,0% других этносов; 23,0% респондентов в возрасте 18-29 лет, 58,0% – 30-45 лет, 16,3% – 46-60 лет и 2,6%, принявших участие в возрасте 61 года и старше лет.

Сумма ответов не равна 100%, так как у респондентов была возможность выбора нескольких вариантов.

По мнению опрошенных, воспитание честности и доброты является главным в процессе воспитания детей, такой вариант выбирали в 26,3%. Не менее важным для казахстанцев является возможность дать хорошее образование – 22,0%.

Почти равное количество участников опроса отметили необходимость прививать самодисциплину, трудолюбие, организованность и приобщение к здоровому образу жизни в воспитании детей (15,4% и 15,6%, соответственно).

Каждый десятый отмечает важность воспитания патриотизма и любви к Родине.

Более половины (52,3%) казахстанцев считают, что за разъяснения детям о правилах безопасности и норм поведения в обществе ответственными являются родители/близкие родственники.

Социологические данные показывают, что после родителей разъяснять правила безопасности и нормы поведения должны сотрудники образовательных учреждений в лице учителей и воспитателей. Такого мнения придерживаются 28,8% жителей страны.

Доля остальных вариантов ответов составляет 18,9% – тренеры и наставники, сотрудники полиции, психологи. При этом 2,7% считают, что ребенок сам должен узнавать нормы поведения и правила безопасности.

Согласно полученным результатам, наиболее распространенной мерой для ограничения детей от пользования интернетом и гаджетами является установление лимита времени пользования гаджетами (24,7%).

Вторая наиболее распространенная мера – использование функции "родительский контроль" на цифровых устройствах (18,8%), далее следуют профилактические беседы (14,3%) и контроль за приложениями и играми, которые устанавливает ребенок (13,0%).

Равное количество участников опроса – по 4% – отметили, что не принимают никаких мер и не разрешают пользоваться гаджетами и интернетом.

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В корреляциях по типу населенного пункта, пола и возраста существенных различий не отмечено.

О том, как казахстанцы отмечают День защиты детей: наиболее популярными способами празднования являются прогулки в парках и посещение развлекательных аттракционов (35,5%). 18,0% казахстанцев посещают праздничные мероприятия со своими детьми и внуками. 11,7% опрошенных ответили, что дарят ребенку подарок или деньги для праздничного времяпровождения.

1 июня Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.

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