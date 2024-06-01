На что больше всего обращают внимание казахстанцы при воспитании детей

Ко Дню защиты детей на платформе eGov mobile провели опрос среди казахстанцев, где затронули вопросы воспитания детей, такие как нормы поведения, контроль, ограничение пользования интернетом и личные качества, которые родители пытаются привить своим чадам, сообщает Zakon.kz.

Опрос проводился в период с 22 по 27 мая 2024 года. В нем приняли участие 20 855 человек из всех регионов страны. Из них 35,9% мужчин и 63,2% женщин; 70,7% горожан и 29,3% сельчан; 66,0% казахов и 34,0% других этносов; 23,0% респондентов в возрасте 18-29 лет, 58,0% – 30-45 лет, 16,3% – 46-60 лет и 2,6%, принявших участие в возрасте 61 года и старше лет.

Сумма ответов не равна 100%, так как у респондентов была возможность выбора нескольких вариантов.

По мнению опрошенных, воспитание честности и доброты является главным в процессе воспитания детей, такой вариант выбирали в 26,3%. Не менее важным для казахстанцев является возможность дать хорошее образование – 22,0%.

Почти равное количество участников опроса отметили необходимость прививать самодисциплину, трудолюбие, организованность и приобщение к здоровому образу жизни в воспитании детей (15,4% и 15,6%, соответственно).

Каждый десятый отмечает важность воспитания патриотизма и любви к Родине.

Более половины (52,3%) казахстанцев считают, что за разъяснения детям о правилах безопасности и норм поведения в обществе ответственными являются родители/близкие родственники.

Социологические данные показывают, что после родителей разъяснять правила безопасности и нормы поведения должны сотрудники образовательных учреждений в лице учителей и воспитателей. Такого мнения придерживаются 28,8% жителей страны.

Доля остальных вариантов ответов составляет 18,9% – тренеры и наставники, сотрудники полиции, психологи. При этом 2,7% считают, что ребенок сам должен узнавать нормы поведения и правила безопасности.

Согласно полученным результатам, наиболее распространенной мерой для ограничения детей от пользования интернетом и гаджетами является установление лимита времени пользования гаджетами (24,7%).

Вторая наиболее распространенная мера – использование функции "родительский контроль" на цифровых устройствах (18,8%), далее следуют профилактические беседы (14,3%) и контроль за приложениями и играми, которые устанавливает ребенок (13,0%).

Равное количество участников опроса – по 4% – отметили, что не принимают никаких мер и не разрешают пользоваться гаджетами и интернетом.

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В корреляциях по типу населенного пункта, пола и возраста существенных различий не отмечено.

О том, как казахстанцы отмечают День защиты детей: наиболее популярными способами празднования являются прогулки в парках и посещение развлекательных аттракционов (35,5%). 18,0% казахстанцев посещают праздничные мероприятия со своими детьми и внуками. 11,7% опрошенных ответили, что дарят ребенку подарок или деньги для праздничного времяпровождения.

1 июня Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.