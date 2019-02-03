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Жанибек Алимханулы рванул вверх в мировом рейтинге

Зарубежные эксперты восторженно отзываются об Алимханулы и прочат ему светлое будущее и даже звание чемпиона мира.

Фото : olympic.kz3 февраля 2019, 22:06

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (5-0, 2 КО) улучшил свое положение в рейтинге авторитетного сайта Boxrec.com после пятой победы на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера бокса в Фриско (штат Техас, США) Алимханулы в пятом раунде победил техническим нокаутом американца Стивена Мартинеса (18-5, 13 КО) по прозвищу "Хитмэн". Эта яркая победа позволила ему подняться в рейтинге BoxRec в средней весовой категории сразу на 66 позиций — теперь он занимает 84-е место.

Отметим, что многие зарубежные эксперты восторженно отзываются об Алимханулы и прочат ему светлое будущее и даже звание чемпиона мира. Жанибек дебютировал в профессионалах в октябре 2016 года, однако регулярно драться начал лишь в сентябре 2018-го. Победа нокаутом над Мартинесом стала для 25-летнего казахстанца второй более чем за два года.


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