Их родители были на работе.

Пятеро детей погибли при пожаре в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Вызов поступил 4 февраля в 02:34. Горело отдельностоящее временное строение на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района.

Площадь пожара составила 30 кв.м с последующим обрушением кровли на площади 25 кв.м. Пожарные подразделения локализовали огонь в 03:06 и потушили в 03:24.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Их родители были на работе.

К тушению пожара были привлечены 17 человек личного состава и пять единиц пожарной техники ДЧС Астаны, четыре человека личного состава и одна единица техники ЦРАОСО КЧС.

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