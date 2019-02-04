В Казахстане ювелирные магазины отказываются от золота

90% рынка сегодня занимает импортная продукция

В Казахстане падает спрос на золотые изделия. Причина в дороговизне - дело в том, что с прошлого года при покупке драгоценного металла обязательно нужно платить НДС. По этой причине ювелиры перестали обращаться в отечественные заводы, а скупают золото на черном рынке, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам председателя "Лиги ювелиров Казахстана" Кайсара Жумагалиева, к такой ситуации привела обязательная уплата НДС при покупке аффинажного золота. Норму в Налоговый Кодекс внесли в прошлом году. Будущее отечественной ювелирной отрасли, и без того переживающей не легкие времена, - туманно. 90% рынка сегодня занимает импортная продукция.

- В результате уже на протяжении полного 2018 года никто в "Тау-Кен Алтын" из казахстанских ювелиров золото не приобретает. Сам "Тау-Кен Алтын" об этом говорит, что отмените НДС, мы тогда сможем хоть что-то продавать нашим отечественным товаропроизводителям, - сказал председатель ОЮЛ "Лига ювелиров Казахстана" Кайсар Жумагалиев.

Сколько в минувшем году золота было продано аффинажным заводом, узнать не удалось. Между тем, налогобложение привело к тому, что ювелиры предпочитают закупать золото в ломбардах и на черном рынке.

- Ни кто покупать официально золото не будет. Все будут золото покупать на черном рынке. В итоге это приведет к тому, что казахстанской ювелирной отрасли, как таковой, не будет. Мы будем только продавать российские изделия, турецкие, вот сейчас Индия к нам заходит, - отметил он.

И "заходит" импортная продукция на казахстанский рынок нелегально. Эта ситуация способствует развитию теневого рынка. Так, по данным экспертов, сегодня в Казахстане оборот рынка ювелирных изделий оценивается в 300 миллиардов тенге. Из них лишь порядка 200 миллионов тенге проходят официально. Остальные средства остаются в тени.

- На этом рынке очень много серого и черного импорта, а также очень много нелегального оборота. Мы все прекрасно знаем, какие творятся инциденты на золотоприисках и очень много с криминальным контекстом. Нужно, действительно, контролировать, - сообщил экономист Бекнур Кисиков.

По официальным данным, сегодня общий запас золота в стране достигает почти 300 тонн. Только в прошлом году добыто свыше 80 тонн. При этом почти весь драгметалл экспортируется за рубеж. Подобное положение дел отраслевые специалисты называют абсурдом.

- И из-за рубежа мы уже готовые изделия, наши доблестные импортеры сюда завозят. Ну, это бред, это абсурд. Представляете ситуацию, вы у себя на огороде выращиваете, к примеру, яблоки. Собираете их и продаете их, допустим, своей соседке. Она варит с него варенье, а вы это варенье потом у нее покупаете уже с переплатой, - рассказал художник - ювелир Ильяс Сулейменов.

Сможет ли золото вернуть свои былые позиции, пока сказать сложно. Отраслевые эксперты считают, что необходимость уплаты НДС при покупке аффинажного золота - мера нерациональная. С этим вопросом ювелиры обращались в Парламент во время обсуждения соответствующего законопроекта. Но их голос услышан не был.

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