Более 80 миллиардов тенге составили инвестиции на охрану окружающей среды в 2018 году

Ранее максимальная сумма инвестиций была зафиксирована в 2014 году — 78,7 млрд тенге.

По предварительным итогам 2018 года, инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, увеличились в 2,5 раза за год и составили 80,2 млрд тенге. Это рекордное значение за всю историю капиталовложений в данную сферу. Ранее максимальная сумма инвестиций была зафиксирована в 2014 году — 78,7 млрд тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

В 2017 году сумма инвестиций, вложенных в охрану окружающей среды, была равна 32,5 млрд тг, при этом годовой рост составил всего 0,9%.

Конкурентоспособность "зелёных" технологий в национальной экономике активно увеличивается. К 2050 году преобразования в рамках "зелёной экономики" позволят дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тыс. новых рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг и обеспечить высокие стандарты качества жизни для населения. Ближайшая цель — получать 3% доли от ВЭС и СЭС в общем объёме производства электроэнергии в 2020 году.



Наибольшая концентрация инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, наблюдается в Акмолинской области: 25,7 млрд тг — более чем в 6,5 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее (3,8 млрд тг).

В тройку регионов, лидирующих по объему инвестирования средств, направленных на охрану окружающей среды, входят также Жамбылская (с 133,8 млн до 12,7 млрд тг) и Атырауская (9,1 млрд тг, годовой рост более чем в 2 раза) области.

В стране действуют 65 объектов ВИЭ, в том числе 12 ветровых, 19 солнечных, 33 гидроэлектростанции и 1 биогазовая установка. За первое полугодие 2018 года ими выработано 629,5 миллиона кВт⋅ч электроэнергии.

На данный момент в Акмолинской области идет строительство ветровой электростанции "Астана ЕХРО-2017" мощностью в 50 МВт. Ввод ВЭС в эксплуатацию позволит снизить выбросы парниковых газов на 230 тыс. тонн в год, что равно объёму выбросов более чем 113 тыс. автомобилей. После завершения строительства станция будет способна обеспечить нужды более 10 тыс. семей за счёт возобновляемых источников энергии, тем самым сокращая объёмы использования ископаемого топлива.

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