Назначен председатель правления АО "Казгеология"

Им стал Алмаз Абдыгалимов.

Решением Совета директоров на должность председателя правления акционерного общества "Национальная геологоразведочная компания “Казгеология”" назначен Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

А. Абдыгалимов родился в 1974 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности "геология нефти и газа", Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "финансы и кредит".

В разное время работал в Институте геологических наук имени К. Сатпаева, АО "СНПС Ай-Дан Мунай", ТОО "Казнефтехим-Копа", ТОО "Caspian GEo Consulting Services", ТОО "Гео-Мунай XXI", ТОО "Гео-Инженер Консалтинг", ТОО "Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения “КазМунайГаз”". В 2017–2018 гг. занимал должность заместителя генерального директора ТОО "КМГ-Евразия".

С декабря 2018 года по настоящее время исполнял обязанности председателя правления АО "Казгеология".

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