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Назначен председатель правления АО "Казгеология"

Им стал Алмаз Абдыгалимов.

Фото : primeminister.kz4 февраля 2019, 12:47

Решением Совета директоров на должность председателя правления акционерного общества "Национальная геологоразведочная компания “Казгеология”" назначен Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

А. Абдыгалимов родился в 1974 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности "геология нефти и газа", Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "финансы и кредит".

В разное время работал в Институте геологических наук имени К. Сатпаева, АО "СНПС Ай-Дан Мунай", ТОО "Казнефтехим-Копа", ТОО "Caspian GEo Consulting Services", ТОО "Гео-Мунай XXI", ТОО "Гео-Инженер Консалтинг", ТОО "Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения “КазМунайГаз”". В 2017–2018 гг. занимал должность заместителя генерального директора ТОО "КМГ-Евразия".

С декабря 2018 года по настоящее время исполнял обязанности председателя правления АО "Казгеология".


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