Шесть автомобилей с подложными номерами поймали в Мангистау за январь

В Жанаозене и в Мунайлинском районе было выявлено по две машины.

В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали о нарушителях, которые ездили с фальшивыми номерами, передает Zakon.kz.

В период с 1 по 31 января 2019 года Отделом административной практики УАП ДП по области зарегистрировано 6 фактов нарушения ПДД по статье 590 части 4 КоАП РК, то есть управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственному регистрационными номерными знаками (знаком), из них по городу Жанаозен – 2, по Мунайлинскому району – 2, РДПП ДПС – 1, по Бейнеускому району – 1.

1) 04.01.2019 года в 11:05 часов на автодороге улицы Бейбитшилик г.Жанаозен житель города нарушил ПДД, управляя автомашиной марки ВАЗ-21112 с подложным государственным номером R 647 MDM, после чего автомашина водворена на штрафстоянку. В ходе проверки выяснилось, что данный государственный регистрационный номерной знак был снят с учета регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) в 2012 году и числится за ним неоплаченный штраф в размере 89 282 тенге.

2) 11.01.2019 года в 17:30 часов в мкр. Самал г.Жанаозен житель города управлял автомобилем марки Opel Vectra с подложным государственным номером R 489 СDM и нарушил ПДД, предусмотренных ст.590 ч.4 КоАП РК. Автомашина водворена на штрафстоянку. В ходе проверки выяснилось, что данный государственный номер был снят с учета регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) в 2002 году и выяснилось и числится за ним неоплаченный штраф в сумме 63 871 тенге.

3) 05.01.2019 года в 12:50 часов в Мунайлинском районе на автодороге напротив ресторана "Айшат" житель Мунайлинского района управлял автомашиной марки Газель с подложным государственным номером R 130 HPM, при этом нарушив ПДД. Автомобиль водворен на штрафстоянку. За ним не имеется неоплаченный штраф.

4) 09.01.2019 года в 11:50 часов в Мунайлинском районе в жилом массиве Атамекен на автодороге житель с.Баскудык управлял автомашиной марки DAEWOO Nexia с подложным государственным номером R 397 ASA, при этом нарушив ПДД. Автомобиль водворен на штрафстоянку. За ним не имеется неоплаченный штраф.

5) 13.01.2019 года в 06:10 часов напротив поста № 20 на автодороге житель с.Мангышлак управлял автомашиной марки DAEWOO Nexia с подложным государственным номером R 716 LUM, при этом нарушив ПДД. Автомашина водворена на штрафстоянку.

6) 26.01.2019 года в 16:00 часов в Бейнеуском районе на автодороге улицы Бейбарыс житель района управлял автомашиной марки DAEWOO Nexia с подложным государственным номером R 625 EVA, при этом нарушив ПДД. Автомашина водворена на штрафстоянку.

Административные дела по вышеуказанным фактам нарушения направлены в специализированный административный суд для принятия решения.

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