Депутат предложил уравнять размер материнского пособия к минимальной зарплате

Пособия, которые выплачивают многодетным мамам, едва хватает на продукты первой необходимости.

Мажилисмен Владислав Косарев предлагает уравнять размер материнского пособия с минимальной заработной платой в стране, передает Zakon.kz со ссылкой на Atameken Business.

Подобное мнение он выразил после высказывания министра труда и соцзащиты населения РК Мадины Абылкасымовой о материнских пособиях.

- Пособия индексируются на уровень инфляции. В этом году средний коридор инфляции составил 5%. В этой связи пособия были увеличены и проведена индексация на этот уровень. В других странах такого практически нет. Есть материнский капитал в России. У нас, если за все годы посчитать, за все это время выходит несколько миллионов, - сказала министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова.

После волны негодования министр уточнила, что именно она имела в виду.

- То, что до этого проходила информация, это была информация только об одном виде пособия. Это пособие, которое выплачивается многодетным матерям, которые награждены орденами “Кумiс Алка” и “Алтын Алка”, у которых 6 и более детей. Кроме того, защищены трудовые права матерей трудовым законодательством. Если это мать – одиночка, воспитывающая ребенка, не имеет права работодатель расторгнуть трудовой договор до 8 лет, - отметила Мадина Абылкасымова.

Владислав Косарев в свою очередь с теми расчетами не согласен.

- Мне кажется, когда министр говорит о сумме выплат, она не права. Она кажется огромной, масштабной. Но достается в месяц не столько, как думает министр, а много – много меньше. Мы сейчас имеем минимальную заработную плату 48 тысяч. Исходя из этого, надо и пособия все привязать к этой сумме. Я считаю, что мамаша выполнила гражданский долг перед государством. Почему государство не заинтересовано, чтобы таких людей было больше? – задался вопросом депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев.

На прошедшем форуме, посвященном открытию года молодежи, выступила и самая молодая многодетная мама Казахстана Жазира Тургынова. Счастливая жительница Шымкента призывала молодых следовать ее примеру. Однако позже удивленные казахстанцы отметили, что всего неделю назад именно она жаловалась на мизерные пособия, отсутствие жилья и стабильного заработка у главы семейства. Пользователи социальных сетей недоумевают, но надеются, что это публичное выступление поможет многодетной матери решить проблемы, озвученные ею ранее.

Таких как Жазира Тургынова в Казахстане не мало. Пособия, которые выплачивают многодетным мамам, едва хватает на продукты первой необходимости.

- Поддержка со стороны государства, мне, обладательнице “Алтын Алка” составляет 15 000 тенге. В этом году мне добавили 500 тенге, и теперь я получаю 15500. И это не на каждого ребенка, это на всех восьмерых. Сама я не работаю, смотрю за детьми. 8 детей, 5 учатся в школе, двое еще не ходят в школу. Старшему 19 лет, он не учится, работает. Мы снимаем комнату у хозяйки квартиры, - сетовала многодетная мама Жанар Асанова.

Если брать зарубежный опыт, то в соседней России для поддержки демографического роста и материальной помощи многодетным семьям есть - материнский капитал. Сумма выплаты ежегодно увеличивается и в 2019, в пересчете на тенге, получается порядка 2 миллионов 265 тысяч тенге.

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