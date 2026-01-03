#Казахстан в сравнении
Финансы

Пенсии и пособия-2026: на сколько повысился размер выплат в Казахстане с 1 января

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 13:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане с 1 января 2026 года выросли пенсии и пособия, которые выплачивают гражданам, сообщает Zakon.kz.

8 декабря 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым с 1 января 2026 года установлены размеры основных расчетных показателей:

  • месячный расчетный показатель – 4325 тенге (в 2025 году – 3932 тенге);
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге (в 2025 году – 32 360 тенге);
  • минимальный размер пенсии – 69 049 тенге (в 2025 году – 62 771 тенге);
  • размер прожиточного минимума – 50 851 тенге (в 2025 году – 46 228 тенге).

Согласно документу, без изменений остался минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге.

Также с 1 января увеличились размеры государственных пособий. Несколько примеров:

  • пособие на рождение 1-го, 2-го, 3-го ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4-го и более ребенка – с 247 716 до 272 475 тенге;
  • пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми – со 157 280 до 173 000 тенге;
  • пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы – с 81 362 до 89 498 тенге, III группы – с 55 474 до 61 021 тенге.

Вместе с МРП в Казахстане на 10% подорожали штрафы и некоторые услуги. Одна из них – покупка VIP-номера на авто.

Фото: Zakon.kz

Законом установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения на 10%.

Вместе с тем установлен размер взносов государства на ОСМС – 2% от объекта исчисления взносов государства.

Закон введен в действие с 1 января 2026 года.

фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 13:03
Несоответствие пособий инфляции объяснили в Минфине

24 декабря в Минтруда рассказали о размерах пенсий в Казахстане в 2025 году. Подробнее об этом – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
