Требование "Алматы Су" по установке новых приборов учета необоснованно – "Атамекен"

Палата предпринимателй изучила правомерность подобных требований монополиста.

Палата предпринимателей Алматы сообщила о том, что изучила правомерность требования монополиста об обязательной замене приборов учета либо оснащения их средствами дистанционной передачи данных, передает Zakon.kz.

"13 декабря 2018 года в Палату предпринимателей г.Алматы обратилась группа предпринимателей с жалобами на ГКП "Алматы Су". Со слов бизнеса, сотрудники гороводоканала требовали установить на объектах приборы учета воды с устройством дистанционной передачи данных на сервер ГКП "Алматы Су". При этом замена счетчика должна производиться в течение месяца с даты получения уведомления и за счет средств предпринимателей", - рассказали в палате.

Палата предпринимателй изучила правомерность подобных требований монополиста и пришла к выводу, что оно необоснованное.

"Требования ... ГКП «Алматы Су» противоречат нормам законодательства. Согласно п. 24 "Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения", утвержденного приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 621, определено, что в существующих жилых домах (зданиях) при первичной установке, замене или истечении установленного срока эксплуатации индивидуальные (поквартирные) приборы учета холодной и горячей воды допускается устанавливать без средств дистанционной передачи данных, но оснащенных устройствами для возможности последующей дистанционной передачи данных", - сообщили в ПП.

При этом средства дистанционной передачи данных для таких приборов учета воды приобретаются и устанавливаются:

- организациями, осуществляющими допуск в эксплуатацию приборов учета воды (опломбирование), при наличии соответствующей статьи затрат на внедрение ИИС в действующей инвестиционной программе субъекта естественной монополии;

- при желании самостоятельно водопотребителями либо иными заинтересованными организациями.

Согласно закону "О естественных монополиях" "потребитель обязан иметь приборы учета (газа, воды, электроэнергии), своевременно и в полном объеме оплачивать приобретение и установку прибора учета, а также выполнять технические требования, установленные субъектом естественной монополии в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

"Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, не установлены четкие требования по замене действующих приборов учета воды до истечения установленного срока их эксплуатации. Требования по замене либо установке приборов учета воды устанавливаются только в проектах строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта и при вновь вводимых в эксплуатацию объектах", - отметили в палате предпринимателей.

Кроме того, Водный кодекс РК предусматривает, что "во вновь вводимых в эксплуатацию объектах предусматривается установка приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности с дистанционной передачей данных. Данное требование распространяется и в случае замены неработающих или отработавших установленный срок эксплуатации общедомовых приборов учета воды". Однако, согласно пп. 1) п. 5 Правил определено, что требования Правил не распространяются на приборы узлов учета воды, введенные в эксплуатацию до введения в действие настоящих Правил и до окончания срока эксплуатации.

"В этой связи требования субъекта естественной монополии (ГКП "Алматы Су") являются неправомерными и оказывают на субъекты предпринимательства административное давление и дополнительную финансовую нагрузку, - считают в ПП. - Более того, в вышеуказанных действиях монополиста существует и коррупционная составляющая, так как в ходе изучения было установлено, что на предпринимателей оказывается давление со стороны контролеров ГКП "Алматы Су" путем угрозы отключения от водоснабжения".

Как отмечается, у обратившихся предпринимателей в эксплуатацию объекты вновь не вводились и сроки эксплуатации приборов учета воды не истекли (наступают в 2019 - 2021гг.).

Палата предпринимателей отправила запрос в адрес ГКП "Алматы Су" с просьбой дать разъяснения касательно выставления перед субъектами предпринимательства вышеуказанных требований. Однако получила ответ, в котором действия монополиста обосновываются Водным кодексом РК без ссылки на конкретные нормы.

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