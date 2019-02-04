Германия признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

Германия признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

В субботу, 26 января, Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС. Срок ультиматума истек в воскресенье.

"Что касается Гуаидо, до вчерашнего дня не было объявлено президентских выборов. Поэтому теперь Гуаидо - тот человек, от которого мы ожидаем, что он как можно скорее инициирует процесс выборов. И для этой задачи он является легитимным временным президентом с точки зрения Германии и многих других европейских партнеров", - заявила Меркель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Гуаидо обладает легитимностью, чтобы организовать выборы. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что страна считает Гуаидо легитимным временным президентом. Также о признании Гуаидо временным президентом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес и глава британского МИД Джереми Хант.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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