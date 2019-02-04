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Германия признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

Фото : 24tv.ua4 февраля 2019, 17:14

Германия признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

В субботу, 26 января, Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС. Срок ультиматума истек в воскресенье.

"Что касается Гуаидо, до вчерашнего дня не было объявлено президентских выборов. Поэтому теперь Гуаидо - тот человек, от которого мы ожидаем, что он как можно скорее инициирует процесс выборов. И для этой задачи он является легитимным временным президентом с точки зрения Германии и многих других европейских партнеров", - заявила Меркель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Гуаидо обладает легитимностью, чтобы организовать выборы. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что страна считает Гуаидо легитимным временным президентом. Также о признании Гуаидо временным президентом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес и глава британского МИД Джереми Хант.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.


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