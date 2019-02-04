Убил себя в прямом эфире. Тело 18-летнего парня скоро доставят в Шымкент

Правоохранительные органы России проводят доследственную проверку.

Тело Ирфана Ахмеджанова, совершившего самоубийство в прямом эфире, скоро доставят в Шымкент. На днях правоохранительные органы России провели вскрытие, которое показало, что никаких признаков насильственной смерти нет. Об этом сегодня на брифинге в министерстве иностранных дел сообщил руководитель пресс-службы ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

"Правоохранительные органы России проводят доследственную проверку. Вскрытие показало, что нет никаких насильственных признаков смерти, и в ближайшие дни родственники заберут тело в Шымкент, откуда он родом. Наши консулы держат прямую связь с родственниками, полицией и оказывают им всю необходимую помощь", - сказал он.

Смадияров не стал разглашать детали расследования, ссылаясь на тайну следствия.

30 января восемнадцатилетний Ирфан Ахмеджанов совершил самоубийство в прямом эфире в российском городе Новый Уренгой. 26 января он уехал туда из Шымкента. За последними минутами жизни юноши наблюдали его подписчики, они же и обратились в правоохранительные органы.

Татьяна Ковалева, Астана

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