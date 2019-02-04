Казахстанец был задержан в Индии за подделку авиабилета

По информации полиции, за данное правонарушение ему грозит штраф в размере 10 тысяч рупий (53 тысячи тенге)

Фото : Pixabay

В аэропорту столицы Индии был задержан гражданин Казахстана за подделку авиабилета. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz. "В аэропорту Нью-Дели был задержан гражданин Казахстана за подделку авиабилета. Данный вопрос находится на контроле нашего консульского отдела посольства в Индии. По информации полиции, по данному правонарушению ему грозит штраф в размере 10 тысяч рупий. По информации сотрудников аэропорта, его не арестовали, а задержали. После оформления протокола он будет отпущен на свободу. У него забрали паспорт, он будет возвращен в административном суде сразу после оплаты штрафа", - сказал Айбек Смадияров. Руководитель пресс-службы уточнил, что "скорее всего", казахстанец пытался подделать билет авиакомпании "Эйр Астана". Татьяна Ковалева, Астана

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