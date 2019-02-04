В ЗКО много планов в рамках Года молодежи

Прошла открытая встреча молодежи под девизом "Семь шагов к успеху", по итогам встречи был принят одноименный программный документ.

4 февраля в Уральске в рамках года молодежи прошла открытая встреча молодежи. Встреча прошла под девизом "Семь шагов к успеху", по итогам встречи был принят одноименный программный документ. Главными действующими лицами встречи стали молодые специалисты, представляющие образование, промышленность, бизнес и другие сферы экономики, молодежные организации. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.

С приветственным словом к молодежи обратился аким области Алтай Кульгинов.

– Президент страны дал поручение Правительству и местным исполнительным органам обеспечить молодежь доступным образованием, оказывать содействие в трудоустройстве, приобретении жилья и создании семьи. В этой связи мы начали модернизацию наших колледжей. К примеру, агротехнический колледж уже начал совместную работу с финской компанией Collaprime Oy. В планах через НИШ наладить сотрудничество между педагогическим колледжем и Кембриджским университетом. На очереди медицинский и спортколледжи, - рассказал аким ЗКО.

Ежегодно в области выделяются гранты для студентов колледжей и вузов. Так, в 2018-2019 учебном году выделено 148 грантов на общую сумму 63,6 млн. тенге (100 грантов – на подготовку специалистов, 20 грантов – на подготовку магистров, 28 грантов для обучающихся в резидентуре). В рамках государственного образовательного заказа выделены порядка 4 тысяч грантов для колледжей региона. Молодежь региона активно вовлекается в бизнес. Они проходят обучение, получают гранты и реализуют свои новаторские проекты. Всесторонняя поддержка оказывается сельской молодежи. Только в прошлом году 508 молодых специалистов приехали в села области по программе "С дипломом в село".

Аким области отметил, что в этом году в Уральске будет построен сквер молодежи и проведена акция по высадке саженцев "Мое именное дерево".

– По примеру Астаны мы будем развивать зеленую экосистему населенных пунктов региона. Продолжим работу по строительству спортивных и воркаут-площадок. В прошлом году по проекту "Доступный спорт" в области было построено более 60 спортивных объектов, для реализации стартап-проектов было открыто 9 коворкинг-центров. В текущем году в рамках партийного проекта запланировано строительство еще 100 спортивных объектов и открытие 5 коворкинг-центров, - сказал Алтай Кульгинов.

Стоит отметить, что в рамках встречи бизнесмены области вручили ключи от двухкомнатной квартиры чемпиону мира по самбо Нурболу Серикову.

Среди спикеров встречи были исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК Асхат Оралов, исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента РК "Болашак" Лаура Демесинова, директор ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана" Тохтар Болысов, заместитель директора по проектам ТОО "Кублей" Зауре Берекешева, молодые предприниматели области Самат Ихласов и Марат Альжанов. Все они рассказывали о своем видении того, как должен пройти год молодежи, каждый остановился на наиболее важных проектах.

В свою очередь, Асхат Оралов рассказал о реализации молодежной политики в стране, а также о планах на предстоящий год, в частности о мероприятиях и проектах, которые будут реализованы в рамках года молодежи.

В ЗКО в рамках краудсорсинговой платформы проекта "101 идея для молодежи" стартовал марафон "Жақсылық жаса – Делай добро!". В течение года молодежь Западно-Казахстанской области будет реализовывать также и волонтерские проекты, направленные на благотворительность, милосердие, помощь нуждающимся.

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