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Крестьянские хозяйства оказались на грани разорения

Конфликт интересов ставит под удар дальнейшую судьбу крестьянских хозяйств, хранящих свое зерно на элеваторе. Продать его или сгрузить они не могут, а это весь урожай 2018 года.

Фото : pixabay.com5 февраля 2019, 00:25

Десятки крестьянских хозяйств оказались на грани банкротства. Урожай 2018 года они хранят в элеваторе, который может закрыться. Точную сумму ущерба никто не решается назвать, но ясно, что речь идет о миллиардах тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

16 тысяч тонн зерна хранится в силосах. В денежном выражении это около 1 млрд тенге, которые могут пропасть, поставив под угрозу жизнедеятельность всего агропромышленного комплекса Павлодарской области.

2019 год для сельскохозяйственной предпринимательской корпорации "Ертiс Агро" начался с шокирующей вести. Существование Калкаманского элеватора, который СПК выкупила в 2017, приведя его в порядок за собственный счет, оказалось под угрозой. Частная компания обратилась в суд, требуя признать все договоры купли-продажи объекта, начиная с 1997 года, недействительными. Однако в суде отменили только последнюю сделку, в результате которой в 2017 году новым собственником зернохранилища стала СПК.

Ерлан Токтушаков, председатель СПК "Ертiс Агро":

"Фактически, эту землю и все, что на ней находится, мы приобрели путем привлечения государственных инвестиций".

Истец настаивает на том, что участок земли, по которому проходят железнодорожные пути, принадлежит ему, а не корпорации. Однако, все эти годы о якобы противоправных сделках, участие в которых принимали и государственные органы, частник почему-то молчал. И заявить о своих правах на землю решил только сейчас. Конфликт интересов ставит под удар дальнейшую судьбу крестьянских хозяйств, хранящих свое зерно на элеваторе. Продать его или сгрузить они не могут, а это весь урожай 2018 года.

Кайрат Кусаинов, глава крестьянского хозяйства:

"На этом элеваторе вся наша продукция хранится. Если, в принципе, она не реализуется, она до сих пор не реализована, то мы не сможем сеять в 2019 году. От этого зависит существование нашего крестьянского хозяйства".

Имущественный комплекс находится в залоге «Агрокредитной корпорации", выдавшей ссуду хлеборобам на развитие самого комплекса. Но даже с учетом государственного интереса ликвидация элеватора более чем возможна. И это гарантированно спровоцирует целый каскад разрушительных последствий.

Артем Чуденков, глава фермерского хозяйства:

"Только все организовалось, а у нас сейчас решили отобрать пути, которые непосредственно влияют на продажу, на реализацию зерна, на экспорт, на все. Мы стремимся выйти на экспорт, а нам этого не дают".

На стороне агрофермеров и госорганы, гарантировавшие законность всех сделок по продаже Калкаманского элеватора. Но и чиновники сейчас пребывают в шоке, наблюдая за происходящим.

Сабит Каратаев, руководитель зерновой инспекции регионального управления сельского хозяйства:

"Этот комплекс перепродавался несколько раз до этого. Согласно закону о зерне, любой хлебоприемный пункт отчуждается в едином комплексе. На нашей памяти такого не было, чтобы кто-то забирал, отчуждал по частям".

В законную силу решение суда еще не вступило. Хлеборобы готовятся оспорить его в апелляционной инстанции. И от результатов этого противостояния зависит судьба всего агропромышленного комплекса региона.


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