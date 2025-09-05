Аренда земли для ведения фермерского и крестьянского хозяйства: внесены изменения

Министр сельского хозяйства приказом от 26 августа 2025 года внес изменения и дополнения в Правила организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что конкурсное предложение, за исключением предоставления земельного участка для ведения аквакультуры, содержит:

бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства республики, включая Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и Правила рационального использования пастбищ, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Также правила дополнены новым пунктом, предусматривающим, что конкурсное предложение для ведения аквакультуры содержит:

бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, объем выращивания объектов аквакультуры, наличие соответствующей инфраструктуры и оборудования для ведения аквакультуры, квалифицированных специалистов в области аквакультуры, количество создаваемых рабочих мест);

обязательства по исполнению требований земельного законодательства РК и законодательства в области аквакультуры.

При этом добавлено, что обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Баллы по конкурсным предложениям присваиваются по следующим критериям обязательств:

прогнозный объем вкладываемых инвестиций на 1 гектар в первые пять лет аренды земельного участка, тысяч тенге:

на неорошаемую пашню:

до 50 – 1 балл;

от 50 до 70 – 2 балла;

от 70 до 90 – 3 балла;

от 90 до 110 – 4 балла;

свыше 110 – 5 баллов;

на орошаемую пашню (поливные земли):

до 200 – 1 балл;

от 200 до 300 – 2 балла;

от 300 до 400 – 3 балла;

от 400 до 500 – 4 балла;

свыше 500 – 5 баллов;

на пастбищные и сенокосные угодья:

до 5 – 1 балл;

от 5 до 10 – 2 балла;

от 10 до 20 – 3 балла;

от 20 до 30 – 4 балла;

свыше 30 – 5 баллов;

на пастбищные угодья – наличие поголовья сельскохозяйственных животных:

менее 50 голов крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов – 5 баллов;

50 и более голов крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов – 10 баллов;

менее 300 голов мелкого рогатого скота – 5 баллов;

300 и более голов мелкого рогатого скота – 10 баллов;

наличие сельскохозяйственной техники, находящейся в собственности:

менее 5 единиц – 5 баллов;

5 и более единиц – 10 баллов;

наличие технологического оборудования:

1 единица – 1 балл;

2 и более единиц – 3 балла;

наличие квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства:

менее 5 квалифицированных специалистов – 5 баллов;

5 и более квалифицированных специалистов – 10 баллов.

Также дополнено, что баллы по конкурсным предложениям, указанным выше, присваиваются по следующим критериям обязательств:

прогнозный объем вкладываемых инвестиций на 1 гектар, тысяч тенге:

до 20 000 – 5 балл;

от 20 000 до 50 000 – 10 баллов;

от 50 000 до 100 000 – 15 баллов;

свыше 100 000 – 20 баллов;

прогнозный объем выращивания объектов аквакультуры, тонн:

до 50 – 3 балла;

от 50 до 100 – 5 баллов;

от 100 до 200 – 7 баллов;

от 200 до 500 – 10 баллов;

свыше 500 – 12 баллов;

наличие квалифицированных специалистов в области рыбного хозяйства или аквакультуры:

за каждого работника, имеющего диплом об образовании по специальности в области рыбного хозяйства или аквакультуры, – 3 балла, но не более 9 баллов;

наличие создаваемых рабочих мест:

за каждое созданное рабочее место – 1 балл, но не более 10 баллов.

Указывается, что лицам, проживающим в данном районе, городе, селе, поселке не менее 5 лет, предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных 10 баллов к их конкурсным предложениям.

Сельскохозяйственным кооперативам предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных 5 баллов к их конкурсным предложениям.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года.