Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу рассказал о планах

Уверен, что когда мы составим команду, то мы выберем правильную тактику - - Михал Билек.

"Каждый будет иметь шанс". Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу на своей первой пресс-конференции рассказал, как выстроит работу с отечественной командой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Михал Билек отметил, что впереди ознакомительная неделя, чтобы посмотреть на подготовку спортсменов. При этом подчеркнул, что хотел бы в будущем видеть дисциплинированный и ответственный футбол. Где более важна команда, а не владение мячом.

19 января Казахстанская федерация футбола официально объявила о назначении Билека главным тренером сборной Казахстана. На этом посту специалист из Чехии сменил болгарина Станимира Стойлова.

- Я принял решение быстро. Решение было в течение трех недель. Это не было простым решением, ведь у меня был действующий договор. Но меня в команде поняли, ведь я принял решение работать в другом месте. Сейчас у нас широкий список игроков. Каждый будет иметь шанс заиграть в национальной сборной. Я должен их еще оценить. Но я вижу, что у команды есть резерв. Уверен, что когда мы составим команду, то мы выберем правильную тактику, - сказал Билек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!