Француз по ошибке получил посылку с золотом вместо купальника для жены

При помощи полиции ему удалось выяснить настоящего адресата и связаться с ним.

Француз, заказавший купальник для своей жены, вместо этого получил бандероль с золотыми монетами и слитками на сумму около 20 тысяч евро, передает РИА Новости.

Посылку доставили в субботу 27-летнему Жюльену Шаньо из бретонского города Ван.

Его насторожил вес пакета: он был слишком тяжел для купальника. При вскрытии оказалось, что почтовое отправление заполнено золотом: луидоры, монеты начала XX века и слитки - всего 700 граммов драгоценного металла стоимостью около 20 тысяч евро.

Бретонец предположил, что речь идет о логистической ошибке, и отнес посылку в городской комиссариат. При помощи полиции ему удалось выяснить настоящего адресата и связаться с ним.

В то же время молодая пара все еще не получила купальник, а уже в марте они уезжают во Вьетнам, отмечает издание.

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