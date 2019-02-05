Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Француз по ошибке получил посылку с золотом вместо купальника для жены

При помощи полиции ему удалось выяснить настоящего адресата и связаться с ним.

Фото : pxhere.com5 февраля 2019, 07:31

Француз, заказавший купальник для своей жены, вместо этого получил бандероль с золотыми монетами и слитками на сумму около 20 тысяч евро, передает РИА Новости.

Посылку доставили в субботу 27-летнему Жюльену Шаньо из бретонского города Ван.

Его насторожил вес пакета: он был слишком тяжел для купальника. При вскрытии оказалось, что почтовое отправление заполнено золотом: луидоры, монеты начала XX века и слитки - всего 700 граммов драгоценного металла стоимостью около 20 тысяч евро.

Бретонец предположил, что речь идет о логистической ошибке, и отнес посылку в городской комиссариат. При помощи полиции ему удалось выяснить настоящего адресата и связаться с ним.

В то же время молодая пара все еще не получила купальник, а уже в марте они уезжают во Вьетнам, отмечает издание.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты