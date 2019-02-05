Головкин лишился соперника на первый бой по контракту со стриминговым сервисом

В 2018 году GGG впервые проиграл и потерял все титулы.

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) лишился потенциального соперника на первый бой по контракту с новым телепартнером, сообщает Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Головкин провел очередные переговоры со стриминговым сервисом DAZN. Казахстанцу предложили 45 миллионов долларов за два поединка. Первый из низ запланирован на май или июнь перед третьим боем с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 35 КО) в сентябре, если тот в мае побьет американца Дэниэла Джейкобса (35-2, 29 КО), владеющего поясом IBF.

В то же время журналист The Ring и FOX Sports Майк Коппинджер со ссылкой на источники сообщил, что соперником Головкина на май/июнь может стать обладатель пояса WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (27-0, 17 КО).

Однако промоутер Андраде Эдди Хирн (Mathrooom Boxing) исключил такой вариант. По его словам, в мае/июне американец проведет бой с обязательным соперником в лице британца Билли Джо Сондерса (27-0, 13 КО). Хирн в прошлом году заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN, по которому он обязан проводить 32 вечера бокса в год.

Ранее WBO обязала Андраде до 21 февраля договориться с Сондерсом. Изначально их бой должен был состояться еще в октябре, но его отменили по вине Сондерса, который попался на допинге и впоследствии отказался от титула.

Вакантный пояс WBO в итоге завоевал Андраде, одержав победу решением над намибийцем Уолтером Каутондоквой (17-1, 16 КО). 18 января этого года американец провел успешно первую защиту титула, победив техническим нокаутом россиянина Артура Акавова (19-3, 8 КО). После этой победы Андраде бросил вызов Головкину, пообещав уничтожить казахстанского боксера.

При этом сам Сондерс, будучи чемпионом WBO, несколько раз вел переговоры о бое за статус абсолютного чемпиона мира с Головкиным, который одно время владел поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но стороны так и не договорились.

Бой Альвареса и Джейкобса состоится 4 мая, соперникам осталось определиться с местом его проведения, но фаворитом считается T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Именно на этой арене состоялись два боя между "Канело" и Головкиным. В сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Джейкобс также имеет опыт встречи с Головкиным. В марте 2017 года американец стал первым боксером, кто выдержал против GGG все 12 раундов, но проиграл по очкам. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, который организация летом отобрала у Головкина, перебоксировав украинца Сергея Деревянченко (12-1, 10 КО).

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